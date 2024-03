Projekcje Fed oraz QT w centrum uwagi rynków finansowych. Czy zmiana stóp realnych wpłynie na rekordowe ceny złota?

Dziś o godzinie 19:00 poznamy decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych w USA wraz z najnowszymi projekcjami makroekonomicznymi, a o godzinie 19:30 rozpocznie się konferencja prasowa przewodniczącego Komitetu Jerome'a Powella.

Fed stóp nie zmieni, ale jak zmienią się projekcje?

Fed dziś stóp procentowych nie powinien zmienić, co nie oznacza, że dzisiejsze posiedzenie będzie nudne. Przede wszystkim rynek będzie chciał poznać najnowsze projekcje makroekonomiczne, w których zostaną zawarte potencjalne dalsze ścieżki dla PKB USA, stopy bezrobocia, inflacji i w końcu jako wypadkowa tych wszystkich czynników projekcje dla stóp procentowych.

Od grudnia wiele się zmieniło. Stopa bezrobocia w USA wzrosła do 3,9%, czyli najwyższego poziomu od października 2023 r., a wcześniej od stycznia 2022 r. Tymczasem szeroka miara stopy bezrobocia, czyli stopa U-6 wrosła w lutym do 7,3%, co jest najwyższą stopą bezrobocia od grudnia 2021 r.

Dodatkowo inflacja w USA nie spada tak szybko, jak wcześniej tego oczekiwano. Odczyty za styczeń i luty pokazały, że tempo wzrostu cen może spadać wolniej niż sądzono, a do tego od grudnia silnie drożała ropa naftowa oraz kontrakty na benzynę w USA. To czynniki zagrożenia dla dalszej dezinflacji.

Czy zrealizuje się najgorszy miks w projekcjach FOMC?

Najgorszy z możliwych miksów w projekcjach polegałby na tym, że FOMC podnosi projekcje dla stopy bezrobocia oraz dla inflacji. W takim wypadku pojawia się sytuacja patowa odnośnie do stóp procentowych. Z jednej strony Fed musi dbać o niskie bezrobocie, czemu sprzyjać mogą niskie stopy, ale z drugiej strony o niską inflację, czemu w tym wypadku sprzyjałyby wyższe stopy. Co Fed wtedy by wybrał jako ważniejsze?

Zawsze jednak decydenci mogą stwierdzić, że inflacja nie wróci, że obecny wzrost cen surowców jest przejściowy itd. i wtedy będą dostosowywać swoją politykę pod bezrobocie oraz prognozy wzrostu gospodarczego. W ostatnich projekcjach widzieliśmy, że na 2024 r. FOMC widzi stopę efektywną Fed na poziomie 4,6%, a w 2025 r. na poziomie 3,6%.

Stopy realne równie istotne. Wpływ na cenę złota

Oprócz samego poziomu stóp nominalnych istotne będzie także to, jak Fed widzi stopy realne, w postaci różnicy między stopą Fed a inflacją. Według grudniowych prognoz w 2024 r. inflacja PCE miała wynosić 2,4%, a w 2025 r. 2,1%. To daje stopy realne na poziomie 2,2% w 2024 r. oraz 1,5% w 2025 r.

Zmiana stóp realnych może być istotna dla rynku akcji, ale także dla ceny złota. Przez ostatnie dwie dekady nie było takiej sytuacji, aby podczas spadku realnych stóp procentowych cena złota nie rosła. Czym szybszy spadek stóp realnych, tym w teorii korzystniejsza sytuacja dla ceny złota, im wolniejszy, tym mniej. Niemniej jednak ostatnia historia nie zna jeszcze przypadku spadku realnych stóp i spadku cen złota.

Co dalej z QT?

Stąd dzisiejsze prognozy mogą być tak istotne dla wielu klas aktywów, ale także rynek będzie oczekiwać na komentarze w sprawie QT, czyli redukcji sumy bilansowej Rezerwy Federalnej USA. Obecnie Fed prowadzi QT na kwotę 95 mld miesięcznie. Wiele się mówi o tym, że gdy reverse repo zejdzie do zera, to Fed zmieni swoją politykę redukcji sumy bilansowej, aby złagodzić szok płynnościowy w sektorze finansowym. Zatem pierwsze kroki czy zapowiedzi mogą nastąpić już wcześniej.

Na reverse repo nadal znajduje się ponad 400 mld USD, a tempo redukcji wyhamowało. Jeśli Fed zapowie już dziś redukcję QT np. od czerwca, może to oznaczać próbę zapewnienia soft landingu rynkom w drugiej połowie roku. To prawdopodobnie będą tematy, na które warto dziś zwrócić szczególną uwagę.

___



