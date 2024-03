Kulminacyjnym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym zaprezentowane zostaną prognozy gospodarcze FOMC oraz projekcje stóp procentowych tzw. „dot plot”. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, przy wciąż silnym rynku pracy i stopniowym spowalnianiu presji inflacyjnej. Inwestorzy będą uważnie przyglądać się prognozom gospodarczym FOMC oraz “wykresowi kropkowemu” w poszukiwaniu dalszych wskazówek na temat potencjalnego terminu ewentualnych obniżek stóp procentowych, zwłaszcza po gorętszych niż oczekiwano danych CPI i PPI, które skłoniły traderów do złagodzenia swoich oczekiwania na przyszłe obniżki stóp procentowych.

Zarówno w styczniu, jak i w lutym inflacja była wyższa, niż oczekiwano. Inwestorzy intensywnie skupiają się na tym, czy urzędnicy nadal prognozują trzy obniżki, czy tylko dwie. Będą także szukać wskazówek z konferencji prasowej prezesa Fed, czy pierwsza obniżka stóp będzie nadal możliwa w czerwcu, jak obecnie przewidują rynki kontraktów terminowych, czy też w jeszcze późniejszym terminie. Podczas gdy inwestorzy koncentrują się na tym, kiedy i ile razy w tym roku Fed obniży koszt pieniądza, bankierzy patrzą w przyszłość jak uniknąć recesji.

CMC USD Index. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 20.03.2024 r.

Od ośmiu sesji swoją siłę pokazuje dolar. CMC USD Index zbliża się do 1070 pkt., najwyższego poziomu w tym miesiącu, który na ten moment jest pierwszym znaczącym oporem. USDJPY jest na dobrej drodze do pokonania listopadowego szczytu. USD zyskuje też do euro i funta. Czy przesłanie płynące po posiedzeniu Fed jeszcze bardziej umocni amerykańską walutę?

Giełdy w Europie i Wall Street wciąż pełne optymizmu.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła wzrostami. Dax od sześciu dni broni lokalnego wsparcia w okolicach 17900 pkt. wszystkie wiodące benchmarki zyskały od 0,2% (FTSE 100) do 99% (IBEX 35).

Wtorkowa, podobnie jak poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się na plusie. Dow Jones Industrial Average zyskał 320 pkt., czyli 0,83%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,56%. Nasdaq Composite zyskał 0,39%.

W Azji umiarkowane wzrosty w oczekiwaniu na Fed.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku podobnie jak reszta świata wyczekują na wynik dwudniowego posiedzenia Fed. Giełda w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta równonocy wiosennej. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,1%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 1,29%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,34%), Szanghaj (0,44%), Singapur (0,28%), Sensex (-0,02%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Pomimo że za nami kolejna dla WIG20 spadkowa sesja, niemniej była ona bardzo ważną dla obozu byków. Do otwarcia notowań na Wall Street, benchmark schodził na coraz niższe poziomy osiągając wartość 2300 pkt., ważny techniczny poziomem wsparcia. Od tej pory, do gongu kończącego handel, byliśmy świadkami kontrataku byków, a WIG20 odrobił znaczną część straty. Kolejna dni zapowiadają się niezwykle ciekawie. Okaże się, czy korekta na WIG20 zakończyła się, czy zostanie pogłębiona.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 tracił szansę na realizację wyjścia powyżej tegorocznego szczytu, jednak korekta pędząca, któ ra utworzyła się gdy indeks odbił od wsparcia w okolicach 2300 pkt. może się zakończyć. Z drugiej strony tworzy się formacja głowy z ramionami i jeśli ma się ona ziścić, możemy zobaczyć zejście poniżej 2300 pkt. Zatem przed dzisiejszą sesją w grze pozostają oba scenariusze.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,46 mld zł. WIG stracił 0,37%. Indeks blue chipów spadł o 0,63%. WIG20fut stracił 0,43%, osiągając na zamknięciu wartość 2340 pkt. Honoru byków broniły średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,39%. sWIG80 zakończył dzień z zyskiem 0,21%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,10.



