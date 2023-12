Za nami niezwykle interesujący tydzień, kiedy od wtorku, po danych o inflacji w USA, zmienność znacznie wzrosła i utrzymała się do ostatniej godziny piątkowego handlu. Fed na ostatnim posiedzeniu w tym roku zdecydował się utrzymać główną stopę procentową na niezmienionym poziomie w przedziale od 5,25% do 5,5%, co stanowi najwyższy poziom od 22 lat, ale Powell w końcu zasygnalizował, że prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi zwrot polityki w stronę obniżek stóp procentowych.

Co ważne, prezes banku centralnego powiedział również, że nie chce popełnić błędu polegającego na utrzymywaniu zbyt wysokich kosztów pożyczek przez zbyt długi czas. Komentarze Powella pomogły podnieść w środę indeks Dow Jones Industrial Average powyżej 37 000 po raz pierwszy w historii.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.12.2023.

Inwestorzy mogli być lekko zszokowani komentarzami Powella. Zamiast tłumić narastający optymizm inwestorów do obniżek stóp procentowych, Powell otworzył drzwi do obniżek stóp procentowych do połowy roku. Prezes Fed w Nowym Jorku, John Williams, próbował w piątek złagodzić spekulacje na temat obniżek stóp, ale również potwierdził stanowisko banku centralnego, że wykres punktowy odzwierciedla ścieżkę do niższych stóp procentowych.

Pytanie na jakie będą musieli odpowiedzieć inwestorzy, to w jaki sposób Fed zaaranżuje zwrot w kierunku obniżek stóp procentowych, jeśli w międzyczasie warunki finansowe będą nadal się poluzowywać.

Optymizm na giełdach wciąż wysoki.

Piątkowa sesja na Starym Kontynencie zakończyła się w mieszanych nastrojach, co nie zmienia faktu, że ostatni rajd byków pokazał ich siłę. DAX40 (0,0%) nie zmienił wartości. Pod kreską finiszowały FTSE100 (-0,95%) i IBEX 35 (-0,75%). Pozostałe główne benchmarki odnotowały niewielką zmianę od 0,01% (Stoxx 600) do 0,28% (CAC40).

Mimo próby tonowania słów Powella, która wywołała falę optymizmu na amerykańskich indeksach, inwestorzy wciąż optymistycznie patrzą w przyszłość. Dow Jones Industrial Average zyskał 57 pkt., czyli 0,15%. S&P500 spadł o 0,01%. Nasdaq Composite zyskał 0,35%.

W Azji przewaga spadków.

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś zdecydowanie gorsze nastroje. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,87%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,22%, a południowokoreański KOSPI wzrasta o 0,17%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,02%), Szanghaj (-0,30%), Singapur (0,10%), Sensex (0,06%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,62%.

Podsumowanie sesji na GPW.

To był raczej spokojny tydzień na GPW, gdzie WIG20 wzrósł ostatecznie o około 10 pkt., docierając do strefy oporu 2320 - 2330 punktów. Podczas piątkowej sesji WIG20 zyskał 0,3%, ale czy dotychczasowy wzrost będzie kontynuowany, pokażą dopiero kolejne dni. Dzień trzech wiedźm rządzi się swoimi prawami, zatem trudno jest snuć prognozy. Z jednej strony, dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu. Z drugiej zaś, indeks znalazł się w strefie oporu, a na wykresie dziennym wyrysowała się formacja klina zwyżkującego, co może zapowiadać korektę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 3,19 mld zł. WIG zyskał 0,31%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,34%. WIG20fut wzrósł o 2,03%, osiągając na zamknięciu wartość 2360 pkt. mWIG40 zyskał 0,01%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,87%.

Złoty lekko traci na początku tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,85.



