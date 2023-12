Perspektywy dla polityki Fed

Opcje powiązane z akcjami, funduszami giełdowymi i indeksami o wartości ponad 5 bilionów dolarów wygasną w piątek, co zbiega się z ponownym równoważeniem S&P500 i Nasdaq100. Rezultatem może być niezwykle niestabilna sesja, podczas której dziesiątki miliardów kontraktów i akcji mogą zmienić właściciela, twierdzą stratedzy rynkowi.

Z jednej strony wielu traderów będzie spieniężać bycze zakłady, które są głęboko w cenie, podczas gdy niektórzy zrolują swoje pozycje, zmuszając animatorów rynku do dalszego zabezpieczania swojej ekspozycji. Już teraz wolumen obrotu wykazuje tendencję wzrostową przez cały tydzień. W czwartek na rynku amerykańskim 17 miliardów akcji zmieniło właściciela, zaraz po bardzo wysokim wyniku wynoszącym 10,6 miliarda akcji we wtorek.

Jak wynika z danych Cboe Global Markets, największego operatora giełd opcji w Stanach Zjednoczonych, w miarę jak rynki rosły, inwestorzy w rekordowym tempie zbierali bycze kontrakty opcyjne. W przypadku opcji powiązanych z indeksem S&P500, zazwyczaj najpopularniejszego produktu, 4,8 miliona kontraktów zmieniło właściciela w czwartek, co stanowi nowy rekord, przewyższając poprzedni z 14 listopada.

Agresywne kupowanie opcji call w trakcie listopada pomogło w osiągnięciu przez S&P500 najlepszego miesiąca w 2023 r. i 18. najlepszego miesiąca w ciągu ostatnich 73 lat.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 14.12.2023.

Fala zieleni w USA

Po jednodniowym odpoczynku, wczorajsza sesja na Starym Kontynencie zakończyła się wzrostem prawie wszystkich indeksów, podczas której jedynym spadającym indeksem był DAX40 (-0,08%). Inne główne benchmarki odnotowały zmianę do nawet 1,33% (UK100)

Powell wywołał falę optymizmu na amerykańskich indeksach, gdzie kupujący nie pozwalają dojść niedźwiedziom do głosu. Dow Jones Industrial Average zyskał 158 pkt., czyli 0,43%. S&P500 wzrósł o 0,26%. Nasdaq Composite zyskał 0,19%. Na czele ponownie znalazł się Russell 2000, który odnotował wzrost o 2,72%.

Giełdy w Azji podążają za stanami

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś dobre nastroje, kiedy inwestorzy obserwują wzrosty na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie 0,87%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,88%, a południowokoreański KOSPI wzrasta o 0,76%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,31%), Szanghaj (-0,56%), Singapur (0,38%), Sensex (0,67%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,62%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami neutralna sesja na GPW, która zakończyła się w niewielkiej odległości od jej otwarcia.

Dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu. Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,18 mld zł. WIG zyskał 0,6% Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,62%. WIG20fut wzrósł o 0,3%, osiągając na zamknięciu wartość 2316,5 pkt. mWIG40 stracił 0,7%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,28%.

Dalsze umocnienie złotego

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,2.



