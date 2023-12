Fed zakończył politykę wzrostu realnych stóp procentowych. Dzięki temu złoty mógł również zyskać. Jakie poziomy mogą być istotne

Wczorajsze projekcje makroekonomiczne Fed wprawiły rynki w euforię, ponieważ Fed zakończył cykl podnoszenia stóp procentowych oraz wskazał na możliwą serię cięć ze względu na zakładany spadek inflacji. To, co jednak jest najważniejsze to to, że według projekcji stopa procentowa ma spadać szybciej niż inflacja. To z kolei oznacza spadek realnych stóp procentowych, aby wspierać tzw. soft landing w gospodarce USA. Tymczasem spadek realnych stóp w USA może przełożyć się na wiele klas aktywów w teorii powodując ich wyższe wyceny. To także dotyczy rynków wschodzących, Polski, czy polskiego złotego.

Złoty najsilniejszy od pandemii. Kurs euro poniżej 4,30

Ostatni raz tak niski kurs euro obserwowaliśmy w marcu 2020 r., czyli na początku pandemii. Natomiast biorąc pod uwagę skalę spadku kursu EUR/PLN w cenie i czasie, czyli z 4,7 do 4,3 w okresie od września do grudnia 2023 r., to ostatni raz tego typu dynamikę mogliśmy obserwować w 2015 r., a wcześniej w 2012 r. Sytuacja z 2023 r. jest zatem wyjątkowa i na razie wydaje się, że złoty może mieć przed sobą, z korektami, ale jednak dobre perspektywy do pierwszego kwartału 2024 r.

Korekta może pojawić się w okolicach ostatnich 10 dni grudnia ze względu na potencjalną realizację zysków z silnego trendu, co mogłoby podnieść notowania do 4,35 lub wyżej (kwestia płynności). Następnie złoty mógłby przejść do ponownej fali umocnienia w ślad za nadchodzącymi dobrymi danymi z polskiej gospodarki w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Niewykluczonym byłby atak na 4,20.

Co zrobi EBC?

Podobne wydarzenie do wczorajszego za oceanem będzie mieć miejsce dziś w Europie. Mowa o decyzji i prognozach EBC. Wydaje się, że Europejski Bank Centralny również może dać wskazówkę do braku dalszego podnoszenia realnych stóp procentowych, ze względu na stagnację gospodarki lub recesję w Niemczech. Tym samym euro może jeszcze bardziej się osłabić, jeśli skopiowane zostałoby działanie Fed przez EBC dziś po południu. Zatem w krótkim terminie 4,25 może przykuwać uwagę.

__



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.