Bitcoin na drodze do pobicia rekordu tygodni wzrostowych z rzędu. JPM stawia na ETH w 2024 r.

Cena bitcoina pięła się w górę już osiem tygodni z rzędu. Ostatni raz takie zjawisko miało miejsce w 2017, 2015 oraz 2013 r. Aktualnie cena bitcoina znajduje się jedynie 2% poniżej ceny otwarcia tygodnia. Oznacza to, że jeżeli do niedzieli kurs bitcoina wzrósłby o ponad 2%, to zostałby ustanowiony nowy rekord wzrostowych tygodni z rzędu.

60% w osiem tygodni

Wspomniany rajd ceny bitcoina rozpoczął się w połowie października, gdy notowania ruszyły z okolic 27000 USD do poziomów powyżej 40000 USD. Zatem w osiem tygodni stopa zwrotu wynosi 60%. Jeśli ten tydzień również zakończyłby się zwyżką kursu, to zostałaby ona powiększona. Tymczasem od dołka po upadku giełdy FTX (listopad 2022 r.) cena bitcoina wzrosła o ponad 180%.

Istotna płynność dla rynku krypto

Początek ostatniej fazy wzrostu ceny bitcoina obserwowaliśmy od początku grudnia. Można to łączyć z istotnym wtedy spadkiem transakcji w ramach reverse repo, co zwiększyło płynność na rynku finansowym. Co ciekawe wczoraj obserwowaliśmy największy spadek reverse repo od 1 grudnia właśnie... Jeśli ta analogia ma zostać zachowana, to kurs bitcoina i innych kryptowalut może w ten weekend i w kolejnych dniach, również wzrosnąć.

Kluczowym wsparciem obecnie dla notowań mogą być okolice 41400 USD, a opór może znajdować się w rejonie 45000 USD. Niemniej jego pokonanie mogłoby oznaczać próbę wykreowania wzrostu ceny nawet w stronę 51000 USD, gdzie znajdują się bardziej długoterminowe strefy oporu.

ETH vs BTC

Według analityków JP Morgan, Ethereum (ETH) ma szansę prześcignąć Bitcoin (BTC) w 2024 roku, głównie dzięki planowanym ulepszeniom sieci. Kluczowym czynnikiem, który ma przyczynić się do wzrostu znaczenia Ethereum, jest nadchodząca aktualizacja sieci, znana jako EIP-4844. Ta aktualizacja, planowana na pierwszą połowę 2024 roku, ma na celu znaczące zwiększenie aktywności sieci Ethereum. Wprowadzi ona nowy typ transakcji, który będzie zawierał duży fragment danych. Ma to poprawić skalowalność sieci, oferując bardziej opłacalne rozwiązanie niż podobne ilości danych w innych transakcjach. Ta zmiana będzie szczególnie korzystna dla sieci warstwy drugiej, takich jak Arbitrum i Optimism, ponieważ umożliwi zwiększenie przepustowości sieci i obniżenie opłat transakcyjnych.

W odniesieniu do bitcoina, analitycy JP Morgan zachowują ostrożny stosunek. Zauważają, że potencjalne czynniki sprzyjające wzrostowi wartości bitcoina, takie jak potencjalne zatwierdzenia funduszy ETF na rynku spot i oczekiwane na 2024 rok zdarzenie zwanie halvingiem (zmniejszenie nagród za wydobywanie), mogą być już wliczone w obecną cenę bitcoina. Po poprzednich halvingach cena bitcoina względem kosztów produkcji spadała, co może sugerować podobny trend po halvingu w 2024 roku.

Podsumowując, prognozy JP Morgan na rok 2024 wskazują na potencjalne prześcignięcie Bitcoina przez Ethereum, głównie dzięki nadchodzącej aktualizacji sieci.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.