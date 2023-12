Po posiedzeniu Rezerwy Federalnej dolar amerykański doświadczył znacznego osłabienia. Zgodnie z oczekiwaniami, bank centralny zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, gdzie analitycy nadal prognozują trzy obniżki stóp do 2024 roku. Przewodniczący Fed Jerome Powell był gołębi, dodając paliwa do rajdu obligacji skarbowych, ale powstrzymał się od ogłoszenia zwycięstwa nad inflacją. Rynki zrobiły to za niego.

Rentowności 10-letnich obligacji spadły o ponad 4%, osiągając najniższy poziom od sierpnia. W tym samym czasie indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł o 0,85% do 102,80, osiągając najniższy poziom od dwóch tygodni. Dolar amerykański jest pod presją i wydaje się, że wznowił trend spadkowy po dwutygodniowej korekcie.

Para EUR/USD wzrosła do okolic 1,09, gdzie pojawili się pierwsi sprzedający. Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej i powszechnie oczekuje się, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W centrum uwagi znajdą się wskazówki EBC na 2024 r., zwłaszcza dotyczące terminu potencjalnych obniżek stóp procentowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 14.12.2023.

Fala zieleni w USA

Wczorajsza sesja na Starym Kontynencie była typową sesją na przeczekanie, podczas której kupujący, jak i sprzedający, nie podejmowali znaczących decyzji w oczekiwaniu na Fed. Główne benchmarki odnotowały zmianę od -0,16% (CAC40) do 0,08% (UK100).

Powell wywołał falę zieleni na amerykańskich indeksach. Dow Jones Industrial Average zyskał 512 pkt., czyli 1,40%. S&P500 wzrósł o 1,37%. Nasdaq Composite zyskał 1,38%. Na czele znalazł się Russell 2000, który odnotował wzrost o 3,52%.

Giełdy w Azji podążają za stanami

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś dobre nastroje, kiedy inwestorzy obserwują wzrosty na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,73%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,65%, a południowokoreański KOSPI wzrasta o 1,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,59%), Szanghaj (-0,33%), Singapur (0,73%), Sensex (1,32%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,59%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami neutralna sesja na GPW, która nie pozwoliła na potwierdzenie formacji świecowej objęcia bessy na interwale dziennym i dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,3 mld zł. WIG zyskał 0,14%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,2%. WIG20fut wzrósł o 0,1%, osiągając na zamknięciu wartość 2301,5 pkt. mWIG40 stracił 0,3%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,84%.

Dalsze umocnienie złotego

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,98.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,95.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.