Dziś uwaga uczestników rynków skupi się na wstępnych odczytach PMI dla produkcji i usług z Francji, Niemiec, strefy euro oraz Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że aktywność w obu sektorach nieznacznie wzrośnie, jednak od miesięcy wskaźniki pokazują, że wciąż jest dużo poniżej 50, czyli poziomu który granicą pomiędzy rozwojem, a kurczeniem się aktywności. Wysokie koszty finansowania działalności gospodarczej jeszcze przez jakiś czas będą obciążeniem dla inwestycji, wzrostu produkcji i popytu na usługi. Obserwowany spadek wydatków konsumenckich i wymiany międzynarodowej, za który w dużej mierze odpowiadają wysokie stopy procentowe są jednym z kluczowych powodów zastoju w gospodarce światowej.

Dziś Bank Szwecji podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że Riksbank podniesie koszt pieniądza o 25 pb z 4% do 4,25%. Od połowy września korona szwedzka jest na fali wzrostowej i podąża w stronę oporu na poziomie 970.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 23.11.2023.

Inwestorzy z USA rozpoczynają dziś długi weekend. Niepisaną regułą jest, że pod ich nieobecność, zmienność na rynkach jest niewielka. Czy tak będzie i dzisiaj? Zamknięte są giełdy NYSE i Nasdaq. Nie odbędzie się również handel surowcami rolnymi. Handel papierami o stałym dochodzie będzie skrócony do godz. 19, podobnie jak kontraktami na amerykańskie indeksy. Handel surowcami przemysłowymi będzie skrócony do godz. 20:30.

Na giełdach utrzymują się bycze nastroje.

Wczorajszy handel w Europie zakończył się wzrostami większości głównych indeksów po jednodniowej przerwie we wspinaczce pod górę. Indeksy znalazły się na ważnych poziomach technicznych. Germany 40 jest blisko oporu na poziomie 16050. France 40 ponownie zamknął się powyżej oporu na poziomie 7200. Poza FTSE100 (-0,17%) pozostałe benchmarki zyskały od 0,01% (FTSE MIB) do 0,61% (IBEX 35).

Wall Street rozpoczął tydzień z przytupem, napędzany boomem AI, i w takich optymistycznych nastrojach zakończył handel przed Świętem Dziękczynienia. Dow Jones Industrial Average zyskał 185 pkt., czyli 0,53%. S&P500 wzrósł o 0,41%. Nasdaq Composite zyskał 0,46%.

W Azji mieszane nastroje z lekką przewagą popytu.

Dzisiejsza sesja giełdowa w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach i niewielkiej zmienności. Giełda w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,62%, a południowokoreański KOSPI traci 0,07%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,33%), Szanghaj (0,57%), Singapur (-0,20%), Sensex (0,01%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, wczorajsza sesja była typową sesją na przetrwanie, a gracze znad Wisły mieli okazję do chwili refleksji, być może dłuższej przerwy, która może potrwać do końca tygodnia, gdy inwestorzy z USA będa rozkoszować się długim weekendem.

Środowa sesja okazała się dość nudną przy niskiej aktywności inwestorów, co widać było po spadku obrotów. Sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks oddala się od 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej i nie jest wykluczone, że wkrótce pokusi się o atak na kolejny okrągły poziom 2300 pkt.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 916 mln zł. WIG zyskał 0,03%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,01%. WIG20fut wzrósł o 0,18%, osiągając na zamknięciu wartość 2257 pkt. Średnie i małe spółki finiszowały po przeciwnuch stronach barykady. mWIG40 wzrósł o 0,22%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,20%.

Złoty wciąż mocny do walut rezerwowych pomimo wczorajsze korekty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,36.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.