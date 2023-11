Urzędnicy Rezerwy Federalnej nie chcieli stwierdzić, że to już koniec z podnoszeniem stóp procentowych, kiedy na początku tego miesiąca zdecydowali na utrzymanie ich na niezmiennym poziomie. Bankierzy oczekują, że dane, które napłyną w nadchodzących miesiącach, pomogą wyjaśnić, w jakim stopniu spowolnienie inflacji utrzyma się w obliczu wyższych kosztów finansowania zewnętrznego.

Bankierzy z Fed zachowali ostrożne podejście do danych gospodarczych, podkreślając, jak wiele pozostaje niepewności. W protokole wskazano, że urzędnicy ogólnie postrzegali ryzyko zbyt dużego podniesienia stóp procentowych w porównaniu ze zbyt niskim ich podniesieniem jako lepiej zrównoważone niż na początku tego roku. Z protokołu wynika, że w dalszym ciągu dostrzegają ryzyko wyższej niż oczekiwano inflacji i niższego niż oczekiwano wzrostu gospodarczego. Choć z protokołu wynika, że urzędnicy w dalszym ciągu skupiają się na tym, czy podnieśli stopy procentowe do poziomu, który spowolni gospodarkę na tyle, aby utrzymać inflację na niższym poziomie.

Uczestnicy rynku wyczekują chwili, kiedy bank centralny będzie mógł obniżyć stopy w przyszłym roku a dane pokażą, że inflacja powraca do celu Fed na poziomie 2%. Inwestorzy na rynkach kontraktów terminowych na stopy procentowe oczekują, że Fed utrzyma stopy procentowe na grudniowym posiedzeniu oraz do pierwszego kwartału 2024 r. Według CME Group prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy procentowe w maju, wynosi prawie 60%.

Na giełdach utrzymują się bycze nastroje.

Wczorajsz handel w Europie zakończył się w niewielkiej zmienności i odpoczynkiem byków po wyczerpującej wspinaczce pod górę, gdy inwestorzy wyczekiwali na minutki z posiedzenia Fed, a indeksy znalazły się na ważnych poziomach technicznych. Germany 40 jest blisko oporu na poziomie 16050. France 40 ponownie zamknął się powyżej oporu na poziomie 7200. Wtorkowy handel zakończył się niewiele znaczącą przeceną, a wiodące indeksy straciły od 0,1% (Dax) do 0,24% (CAC40).

Wall Street rozpoczął tydzień z przytupem, napędzany boomem AI, a inwestorzy czekali na raport zysków Nvidia. Opublikowany po sesji raport wskazał, że zyski wystrzeliły w kosmos. Przychody wzrosły trzykrotnie, a zysk wzrósł o ponad 1300% rok do roku. Dow Jones Industrial Average stracił 62 pkt., czyli 0,18%. S&P500 spadł o 0,20%. Nasdaq Composite stracił 0,59%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.11.2023.

W Azji mieszane nastroje.

Dzisiejsza sesja giełdowa w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, w ślad za spokojną na Wall Street, kiedy Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że polityka pieniężna pozostanie restrykcyjna. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,17%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,07%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,07%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,05%), Szanghaj (-0,36%), Singapur (0,58%), Sensex (0,06%). Indeks Asia Dow spada o 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, wczorajsza sesja przyniosła uspokojenie optymistycznych nastrojów, w ślad za giełdami w Europie i na Wall Street. Gracze znad Wisły mieli okazję do chwili refleksji, być może dłuższej przerwy, która może potrwać do końca tygodnia, gdy inwestorzy z USA będa rozkoszować się tradycyjnym indykiem.

Wtorkowa sesja okazała się dość nudną przy niskiej aktywności inwestorów, co widać było po spadku obrotów. Sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks oddala się od 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej i nie jest wykluczone, że wkrótce pokusi się o atak na kolejny okrągły poziom 2300 pkt.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 995 mln zł. WIG stracił 0,10%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,42%. WIG20fut stracił 0,35%, osiągając na zamknięciu wartość 2253 pkt. Popytem cieszyły się się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,8%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,92%.

Złoty wciąż mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,37.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,00.



