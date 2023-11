Inwestorzy wycenili w poniedziałek 0% szans na podwyżkę na grudniowym posiedzeniu i zaledwie 2,1% w styczniu. Dziś będą analizować protokoły z ostatniego posiedzenia FOMC w poszukiwaniu wskazówek na temat wysiłków Rezerwy Federalnej na rzecz gaszenia inflacji. Niższy niż oczekiwano odczyt inflacji sprawił, że zdaniem rynku, kolejna podwyżka stóp w tym roku nie wchodzi w grę. Obecnie inwestorzy oczekują, że gospodarka ochłodzi się na tyle, aby Fed mógł rozpocząć obniżanie stóp procentowych w przyszłym roku, nie powodując przy tym dramatycznego spowolnienia wydatków konsumenckich ani gwałtownego spadku siły roboczej. Inwestorzy liczą na to, że powinno to stworzyć optymalne warunki do zakupu akcji.

Bankierzy z Fed zachowali ostrożne podejście do danych gospodarczych, podkreślając, jak wiele pozostaje niepewności. W ostatnim protokole zauważyli, że jest zbyt wcześnie, aby ogłosić, że walka z inflacją została zakończona. Powell i część urzędników podkreśliło, że mogą nastąpić dalsze podwyżki stóp, jeśli wskażą na to dane ekonomiczne. Z drugiej strony, urzędnicy przyznali, że rosną trudności związane z restrykcyjną polityką, którą obserwują zarówno w USA, jak i na całym świecie. Na przykład: gubernator Fed Lisa Cook zauważyła, że gospodarstwa domowe o niższych dochodach wykazują wczesne oznaki problemów finansowych.

Byki dyktują warunki gry.

Wczorajsz handel w Europie zakończył się w niewielkiej zmienności, gdy inwestorzy wyczekują na minutki z posiedzenia Fed, a indeksy znalazły się na ważnych poziomach technicznych. Germany 40 jest blisko oporu na poziomie 16050. France 40 ponownie zamknął się powyżej oporu na poziomie 7200, a Italy 40 pokonując szczyt przy 29300 otworzył drogę do tegorocznego maksimum nieco powyżej 29750. FTSE100 i Dax straciły 0,11%. CAC40, FTSE MIB i Stoxx 600 zyskały od 0,1% do 0,18%.

Opracowanie własne, stan na dzień 21.11.2023.

Wall Street rozpoczął tydzień z przytupem, napędzany boomem AI. Dow Jones Industrial Average zyskał 204 pkt., czyli 0,58%, pokonując pułap 35000 pkt. S&P500 wzrósł o 0,74%. Nasdaq Composite zyskał 1,13%.

W Azji przewaga wzrostów.

Dzisiejsza sesja giełdowa w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w przewadze wzrostów, w ślad za wzrostami na Wall Street oraz w oczekiwaniu na minutki z Fed. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,28%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,81%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,32%), Szanghaj (0,11%), Singapur (-0,-0,29%), Sensex (0,40%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,52%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, wczorajsza sesja przyniosła kontynuację byczych nastrojów, a gracze znad Wisły nie oglądali się na słabsze nastroje na głównych giełdach starego Kontynentu. Kupującym sprzyjał też słabnący dolar.

Pierwsza faza handlu była pokazem siły byków. Od południa popyt bronił zdobyczy i do końca sesji utrzymał wypracowane zyski. Zarówno WIG, jak i WIG20 ustanowiły roczne maksimum, a sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks oddala się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej i nie jest wykluczone, że wkrótce pokusi się o atak na kolejny okrągły poziom 2300 pkt.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,12 mld zł. WIG zyskał 0,93%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1%. WIG20fut zyskał 1,03%, osiągając na zamknięciu wartość 2261 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,03%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,50%.

Złoty na fali wzrostowej do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,97.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,49.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.