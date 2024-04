Dziś uwaga inwestorów skupi się na wstępnych odczytach PMI dla sektorów przemysłowego i usługowego w poszczególnych gospodarkach Europy oraz USA. Dane za marzec pokazały, że kulejący do tej pory przemysł zaczyna odbijać po wielu miesiącach stagnacji.

Uczestnicy rynky będa bacznie przyglądać się raportom kwartalnym spółek, szczególnie tym związanym ze sztuczną inteligencją, bo to one napędzały ostatnią falę wzrostową. Ogólnie postrzegany sektor technologiczny zaczyna pokazywać oznaki załamania i stał się głównym hamulcem, a spółki z grupy siedmiu wspaniałych przeżywają trudny okres. Tak zwana grupa Siedmiu Wspaniałych — Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Alphabet, Amazon i Meta Platforms była na pierwszych stronach wszystkich mediów. Jednak ich blask znacznie przygasł. W zeszłym tygodniu straciły one łącznie 950 miliardów dolarów wartości rynkowej, najwięcej w historii grupy. W tym tygodniu Tesla, Microsoft, Alfabet i Meta Platforms przedstawią swoje wyniki, a przede wszystkim nakreślą perspektywy na kolejne kwartały. Wobec wysokich oczekiwań, trudno będzie zaskoczyć czymś pozytywnym zarówno inwestorów, jak i analityków.

Dziś po sesji Tesla pochwali się swoimi osiągnięciami. W tym roku boryka się z wieloma problemami, co w efekcie przełożyło się na wyprzedaż jej akcji. Tesla zapowiedziała zwolnienia znacznej części załogi. Co gorsza z firmy zaczynają odchodzić ważni dyrektorzy. Popyt na pojazdy elektryczne drastycznie spadł w tym roku. Marże Tesli wraz z obniżaniem cen pojazdów są pod presją. Spada produkcja w Szanghaju. Dostawy w pierwszym kwartale drastycznie spadły. Zatem kolejne kwartały będą sporym wyzwaniem przed największym producentem pojazdów elektrycznych.

Wyhamowanie kwietniowej wyprzedaży.

Już w piątek po południu było widać, że inwestorzy ze Starego Kontynentu realizują zyski po trzech z rzędu tygodniowych spadkach. Część graczy stwierdziłą, że to dobry moment do kupowania dołków po solidnych spadkach na Wall Street. Jednak takie podejście wiąże się ze sporym ryzykiem. Poniedziałek okazał się pomyślny dla kupujących. Wiele wskazuje na to, że w dalszej części tygodnia o kierunku zdecydują inwestorzy z Wall Street, a oczekiwana korekta w USA może okazać się płytką. Wśród głównych indeksów Europy, najsłabiej wypadł FTSE MIB, który jako jedyny stracił 0,58%. Po drugiej stronie rynku znalazł się FTSE 100, który zyskał 1,62% miedzy innymi za sprawą tracącego na wartości funta oraz IBEX 35, który odnotował wzrost o 1,5% .

Dow Jones Industrial Average zyskał 253 pkt., czyli 0,67%. S&P500 wzrósł o 0,87%. Nasdaq Composite podniósł się o 1,11%.

W Azji kontynuacja odbicia.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,4%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,43%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,07%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,64%), Szanghaj (-0,41%), Singapur (1,22%), Sensex (0,36%). Indeks Asia Dow w górę o 0,9%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie przy Książęcej w wykonaniu WIG20 przebiegała w dobrych nastrojach w ślad za wzrostami na głównych giełdach Europy. Po wysokim otwarciu i dwóch godzinach handlu WIG20 dotarł do poziomu 2500 pkt. i do startu notowań za oceanem pozostał na tym poziomie. Zielony start notowań na Wall Street postawił kropkę nad “i”, co zaowocowało zdobyciem kolejnych dziesięciu punktów. Tym samym WIG20 zbliżył się na niewielką odległość od najwyższego poziomu z ostatnich 52 tygodni. Czy byki znad Wisły ostatecznie ustanowią nowe tegoroczne maksimum, dowiemy się być może już dziś. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień na maksimach dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów 18 spółek odnotowało wzrost. Liderami sesji były LPP i Pepco. Zyskały one odpowiednio 6,18% i 5,88%. Najsłabiej wypadł KGHM przeceniony o 1,93% po silnym impulsie wzrostowym.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,5 mld zł. WIG zyskał 1,51%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,8%. WIG20fut zyskał 2,17%, osiągając na zamknięciu wartość 2497 pkt. Umiarkowane wzrosty zaliczyły średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał o 0,63%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,1%.

Złoty stabilizuje się po ostatniej fali osłabienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,05.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,44.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,20.



