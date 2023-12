Wyczekiwane dane o inflacji CPI w USA za listopad zostaną opublikowane przez Biuro Statystyki Pracy już dzisiaj o godzinie 14:30. Oczekuje się, że inflacja ulegnie dalszemu osłabieniu, wzmacniając przekonania, że Rezerwa Federalna zakończyła podwyżki stóp procentowych w tym roku.

Dolar amerykański ustabilizował się w grudniu po poniesieniu dużych strat w stosunku do głównych rywali w listopadzie, gdzie CMC USD indeks spadł o prawie 2% w ujęciu miesięcznym.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.12.2023.

Chociaż przedstawiciele Fed pozostają zwolennikami podejścia do polityki pieniężnej uzależnionego od danych, powszechnie oczekuje się, że Fed pozostawi stopę procentową na niezmienionym poziomie w przedziale 5,25%-5,5%. Stały spadek inflacji i rosnące oznaki ochłodzenia na rynku pracy sprawiły, że rynki zaczęły oczekiwać zmiany polityki. Według CME Group FedWatch Tool istnieje ponad 40% prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopę procentową o 25 punktów bazowych już w marcu.

Dane o inflacji CPI w USA mogą wpłynąć na pozycjonowanie rynku w odniesieniu do terminu zmiany polityki i wywołać dużą reakcję w wycenie USD przed ogłoszeniem przez Fed decyzji dotyczących polityki pieniężnej i opublikowaniem w środę zrewidowanego podsumowania prognoz gospodarczych.

Rajd na giełdach w Europie nie traci rozpędu.

Wczorajsza sesja na Starym Kontynencie przebiegała pod dyktando byków. Dax po raz kolejny wspiął się na historyczne maksimum, a większość benchmarków solidnie zyskała, od 0,21% (DAX40) do 0,33% (CAC40).

Wycena końca ścieżki podwyżek stóp procentowych przez Fed nadal wspiera kupujących akcje na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 157 pkt., czyli 0,43%. S&P500 wzrósł o 0,39%. Nasdaq Composite zyskał 0,2%.

Powrót lepszych nastrojów na giełdy w Azji.

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś dobre nastroje, kiedy giełdy podążają za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,16%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,5%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,39%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,09%), Szanghaj (0,4%), Singapur (0,36%), Sensex (-0,24%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,58%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejny udany dzień dla byków na GPW. Nawet piątkowe mocniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy nie zniechęciły kupujących akcje. Popyt z przytupem wszedł w ostatni miesiąc roku i dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 950 mln zł. WIG zyskał 0,36%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,32%. WIG20fut wzró sł o 0,3%, osiągając na zamknięciu wartość 2315 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,55%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,51%.

Od początku grudnia złoty koryguje ostatnią falę umocnienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,16.



