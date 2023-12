Listopadowy raport o inflacji z USA nie pomógł głównym walutom w odnalezieniu kierunku we wtorek, a uczestnicy rynku powstrzymywali się od zajmowania dużych pozycji przed ostatnimi w tym roku informacjami dot. polityki Rezerwy Federalnej. Dane dotyczące indeksu cen producentów również znajdą się w amerykańskim dokumencie ekonomicznym, a Fed opublikuje zrewidowane podsumowanie prognoz gospodarczych, znane również jako wykres kropkowy, wraz z oświadczeniem politycznym. Wreszcie, prezes Fed Jerome Powell zorganizuje konferencję prasową, aby wypowiedzieć się na temat perspektyw i odpowiedzieć na pytania.

Indeks cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w listopadzie o 3,1% w ujęciu rocznym, zgodnie z oczekiwaniami. Inflacja bazowa CPI, która wyklucza zmienne ceny żywności i energii, utrzymała się na stałym poziomie 4% w tym samym okresie. Po gwałtownych wahaniach związanych z natychmiastową reakcją na odczyty CPI, indeks dolara amerykańskiego ustabilizował się poniżej 104,00. W międzyczasie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do poziomu 4,2%, a główne indeksy Wall Street zamknęły się na plusie. Na początku środy 10-letnia rentowność nadal oscyluje wokół 4,2%, a indeks USD porusza się w bok w pobliżu 104,00. Powszechnie oczekuje się, że Fed pozostawi stopę procentową na niezmienionym poziomie 5,25%-5,5%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.12.2023.

Mieszane nastroje w Europie

Wczorajsza sesja na Starym Kontynencie przebiegała była typową sesją na przeczekanie, podczas której kupujący, jak i sprzedający, nie podejmowali znaczących decyzji. Znajdujący się w centrum uwagi Dax nie był w stanie po raz kolejny wspiąć się na historyczne maksimum. Czy w związku z tym powstanie korekta ostatnich silnych wzrostów? Główne benchmarki odnotowały zmianę od -0,78 (IBEX35) do -0,03% (UK100).

Wycena końca ścieżki podwyżek stóp procentowych przez Fed nadal wspiera kupujących akcje na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 173 pkt., czyli 0,48%. S&P500 wzrósł o 0,46%. Nasdaq Composite zyskał 0,7%.

Spokojna sesja na giełdach w Azji.

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś neutralne nastroje, kiedy inwestorzy obserwują wzrosty na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,25%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,31%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,97%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,08%), Szanghaj (-1,15%), Singapur (0,11%), Sensex (-0,36%). Indeks Asia Dow traci 0,11%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami spadkowa sesja na GPW, która pozwoliła na utworzenie formacji świecowej objęcia bessy na interwale dziennym. Czy zmaterializuje się długo wyczekiwana korekta na polskiej giełdzie? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać, gdyż dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 950 mln zł. WIG stracił 0,71%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,85%. WIG20fut spadł o 0,74%, osiągając na zamknięciu wartość 2298,5 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,57%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,14%.

Od początku grudnia złoty koryguje ostatnią falę umocnienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,16.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.