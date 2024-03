Rozpoczyna się pracowita dla traderów druga część tygodnia. Bank Kanady i NBP podejmą decyzję w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że w ślad za pozostałymi bankami centralnymi, oba banki pozostawią stopę referencyjną na niezmienionym poziomie. Zapewne najważniejszym wydarzeniem dnia będzie półroczny raport z działalności Fed, który Jerome Powell przedstawi dziś i jutro w Kongresie przed senacką komisją bankową oraz komisją do spraw usług bankowych. Co prawda, decyzja Fed o pozostawieniu w marcu stóp na niezmienionym poziomie jest prawie pewna, inwestorzy będą wsłuchiwać się z uwagą w słowa prezesa Fed co do dalszej polityki banku. Szczególnie ciekawa może być ta część wystąpienia, podczas której kongresmeni będą zadawać pytania.

Dzisiejsze kalendarium będzie uzupełnione o dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro, tygodniową zmianę zapasów ropy, benzyny i destylatów. Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw jest często rozbieżny z oficjalnymi danymi rządowymi. Oczekuje się odczytu na poziomie 180 tys. wobec 107 tys. w ubiegłym miesiącu.

Wzrosty w Europie i USA zatrzymane w oczekiwaniu na dane.

W oczekieaniu na dalsza część tygodnia, za nami mieszana sesja na głównych parkietach Europy FTSE100, IBEX 35 i FTSE MIB zyskały odpowiednio 0,08%, 0,47% i 0,71%. Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,1% (Dax) do 0,3% (CAC40).

Solidnymi spadkami zakończył się handlu na Wall Street. Dow Jones Industrial Average stracił 404 pkt., czyli 1,04%. Indeks S&P500 spadł o 1,02%. Nasdaq Composite stracił 1,65%.

W Azji mieszane nastroje. Hang Seng liderem wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach spadkami po spadkowej sesji na Wall Street. Giełda w Hong Kongu odnotowuje dynamiczny wzrost. Inwestorzy wyczekują na dalszą część tygodnia, kiedy to poznamy szereg ważnych danych z globalnych gospodarek. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,12%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,03%), Szanghaj (0,26%), Singapur (1,27%), Sensex (-0,27%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,25%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 06.03.2024.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wtorkowy handel przy Książęcej okazał się kolejnym dniem realizacji zysków. Zarówno WIG, jak i WIG20 otworzyły się pod kreską i pozostały tam do gongu oznaczającego koniec sesji. Była to dość nudna sesja w ruchu bocznym. WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 nie obronił poziomów 2400 pkt. i 2380 pkt. i podąża w stronę kolejnego lokalnego wsparcia na poziomie 2360 pkt. Jeśli to wsparcie nie wytrzyma naporu sprzedających, otwiera drogę do pogłębienia korekty.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld zł. WIG stracił 0,89%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,28%. WIG20fut spadł o 1,67%, osiągając na zamknięciu wartość 2360 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zakończył dzień przeceną o 0,31%. Ze schematu wyłamały się średniaki. mWIG40 wzró sł o 0,19%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,49.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.



