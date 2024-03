W dalszej części tygodnia poznamy decyzje Banku Kanady, EBC i NBP w sprawie stóp procentowych. Jerome Powell przedstawi półroczny raport z działalności Fed za ostatnie pół roku, a od środy do piątku uwaga uczestników rynku skupi się na danych z amerykańskiego rynku pracy.

Od dziś inwestorzy będą spoglądać na Chiny. Rozpoczęło się posiedzenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i jest uważnie obserwowane pod kątem sygnałów wskazujących, co może zrobić rządząca Partia Komunistyczna, aby ożywić gospodarkę, która ugina się pod ciężarem rozszerzonej kontroli rządu i pęknięcia bańki na rynku nieruchomości. Nie oznacza to, że nie pojawią się inne kwestie. Propozycje podniesienia wieku emerytalnego będzie prawdopodobnie gorącym tematem, jak podała w zeszłym tygodniu państwowa gazeta Global Times. A obserwatorzy Chin będą analizować roczny budżet obronny i ewentualną nominację nowego ministra spraw zagranicznych. Pierwszą rzeczą, jaką zrobi ustawodawca we wtorek, będzie otrzymanie od premiera Li Qianga obszernego sprawozdania z pracy, w którym dokona przeglądu minionego roku i uwzględni cele wzrostu gospodarczego wyznaczone przez rząd na ten rok. Wielu analityków spodziewa się poziomu podobnego do ubiegłorocznego celu wynoszącego „około 5%”, co ich zdaniem potwierdzi oczekiwania rynku dotyczące umiarkowanego zwiększenia bodźców gospodarczych i środków zwiększających zaufanie konsumentów i inwestorów. Wiele obecnych prognoz wzrostu PKB Chin kształtuje się poniżej 5%, ale wyznaczenie niższego celu oznaczałoby mniejsze wsparcie dla gospodarki i mogłoby osłabić zaufanie. I odwrotnie, wyższy cel wynoszący około 5,5% oznaczałby bardziej agresywne bodźce.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.03.2024.

Byki na globalnych giełdach mają się dobrze.

W oczekieaniu na dalsza część tygodnia, za nami nudna sesja na głównych parkietach Europy zakończona w mieszanych nastrojach i niewielkiej zmienności. Jedynie FTSE 100 stracił 0,55%. CAC 40 i IBEX 35 zyskały 0,28% i 0,05%. Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,03% (Stoxx 600) do 0,11% (Dax).

Nieznacznymi spadkami zakończył się handlu na Wall Street. Dow Jones Industrial Average stracił 97 pkt., czyli 0,25%. Indeks S&P500 spadł o 0,12%. Nasdaq Composite stracił 0,41%.

Czerwona sesja w Azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości ponownie tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Inwestorzy wyczekują na dalszą część tygodnia, kiedy to poznamy szereg ważnych danych z globalnych gospodarek. Indeks giełdy w Tokio traci 0,07%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,15%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,75%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,95%), Szanghaj (0,05%), Singapur (-0,44%), Sensex (-0,45%). Indeks Asia Dow spada o 0,5%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkowy handel przy Książęcej okazał się nieudaną próbą zatrzymania na WIG20 trzydniowej korekty. Po wysokim otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 od skierowały się na południe i wraz z upływem czasu zajmowały coraz to niższe terytoria. Oba benchmarki zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 nie obronił wczoraj poziomu 2400 pkt., który miał stać się wsparciem. Otwiera to drogą do pogłębienia korekty do kolenego lokalnego wsparcia w okolicach 2360 pkt. Wcześniejszy wzrost został zatrzymany na poziomie 2500 pkt., czyli szczytu poprzedniej hossy zakończonej w październiku 2021 r. i dopiero trwały powrót powyżej 2400 pkt. pozwoli na powrót na tegoroczne szczyty.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,14 mld zł. WIG stracił 1,11%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,09%. WIG20fut spadł o 1,23%, osiągając na zamknięciu wartość 2400 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,53%. sWIG80 zakończył dzień przeceną o 0,31%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.



