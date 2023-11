Chiny od dawna są źródłem giełdowego optymizmu. Teraz stają się powodem do zmartwień.

Inwestorzy rozpoczęli rok od zainwestowania pieniędzy w fundusze skoncentrowane na Chinach, zakładając, że koniec ograniczeń związanych z Covid-19 spowoduje wzrost wydatków w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Zamiast tego uparty brak wzrostu i eskalacja napięć politycznych z USA sprzyjają słabym zwrotom i niepewności co do przyszłości.

Dla inwestorów w spółki takie jak Apple i Nvidia, kraj przestaje wyglądać tak obiecująco. Ponowne otwarcie Chin nie wiązało się z uwolnieniem dużego stłumionego popytu, na co liczyli duzi gracze.

Teraz szukają okazji gdzie indziej i według danych Refinitiv Lipper w 2023 r. wycofali gotówkę o wartości 1,6 mld USD z funduszy inwestycyjnych i giełdowych skoncentrowanych na Chinach. Łączne aktywa netto w tych funduszach wynoszą 21,6 mld USD, co stanowi spadek o jedną trzecią w stosunku do szczytu z 2021 r.

Systematyczny odpływ środków z Chin może wesprzeć kurs USD/CNH, który aktualnie znajduje się na znaczącym wsparciu.

Ochłodzenie nastrojów na giełdach.

Wczorajsza sesja zakończyła się umiarkowanymi spadkami, co można tłumaczyć realizacją zysków z długich pozycji. Już w piątek, można było zaobserwować zadyszkę byków. Jedynie DAX40 wspiął się na zielone terytorium. Pozostałe główne indeksy straciły od 0,39% (CAC40) do 0,06% (IBEX35).

Za oceanem po spokojnej sesji, amerykańskie benchmarki utrzymały się nad kreską. Dow Jones Industrial Average zyskał 56 pkt., co pozwoliło na oddalenie się od kluczowego poziomu 34 000 pkt. S&P500 wzrósł o 0,28%. Nasdaq Composite zyskał 0,9%. Pod presją znalazły się małe spółki. Russell 2000 stracił 0,28%.

W Azji korekta ostatnich wzrostów.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dominują dziś spadki. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,33%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,28%, a południowokoreański KOSPI traci 0,91%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,55%), Szanghaj (-0,16%), Singapur (-1,59%), Sensex (0,05%). Indeks Asia Dow spada o 0,45%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po bardzo udanym ubiegłym tygodniu, wczorajsza sesja na GPW już nie wypadła lepiej niż “reszta świata”. Wtorkowy handel na parkiecie przy Książęcej przebiegał w spokojnej atmosferze. W pierwszej połowie handlu, udało się nawet na chwilę wyjść na zielone terytorium, a WIG20 flirtował z okrągłym poziomem 2200 pkt. Dopiero słabszy początek na Wall Street popsuł nieco nastroje spychając indeks pod kreskę. Nadal wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami, gdzie sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 760 mln zł. WIG stracił 0,76%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,82%. WIG20fut spadł o 0,34%, osiągając na zamknięciu wartość 2175 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,75%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,46%.

RPP w centrum uwagi.

Dzisiaj zobaczymy wyniki posiedzenia RPP. Czy potencjalna obniżka stóp wpłynie na osłabienie krajowej waluty?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,17.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,13.



