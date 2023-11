Korekta ogromnych wzrostów coraz bliżej? WIG blisko rekordu wszech czasów

Już tylko 3% zostało indeksowi WIG do osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, biorąc pod uwagę zamknięcie sesji z 6 listopada 2023 r. Rekord został ustanowiony z kolei w dniu 8 listopada 2021 r. Od tamtego czasu indeks WIG zaliczył prawdziwy rollercoaster. Do października 2022 r. notowania spadły o niemal 40%, aby następnie w nieco ponad rok podnieść się o 62%. Tak, mówimy to o głównym indeksie warszawskiej giełdy, który charakteryzuje się tak ogromną zmiennością i dla którego ryzyko tzw. złego momentu wejścia na rynek jest bardzo duże. W przeciwieństwie do USA, gdzie hossa przerywana jest gwałtownymi bessami, a następnie pojawiają się z reguły nowe szczyty, tak w Polsce charakterystyka rynku jest zgoła odmienna.

Czas na korektę przed atakiem na szczyt?

Choć tak niewiele już zdaje się brakować do ustanowienia nowego szczytu przy Książęcej, patrząc na WIG, to na razie rynek może wybrać scenariusz korekty. Tym samym warszawska giełda, w ślad dziś za Azją oraz za kontraktami w USA może się cofnąć, a na kolejny rekord przyjdzie nam jeszcze poczekać.

WIG20 - 2200 na razie barierą

Również spoglądając na WIG20 zobaczymy, że indeks obecnie zmaga się z okrągłym poziomem 2200 pkt, gdzie już wcześniej rynek miał problem z jego pokonaniem. Mowa o lipcu 2023 r., gdzie wcześniejszy rajd wzrostowy się zakończył, prowadząc do cofnięcia o niemal 15%.

Potencjalne wsparcia dla korekty

Obecny wzrost na WIG20 sięgnął 18%, a dla ewentualnej korekty najbliższe potencjalne wsparcia mogą znajdować się w rejonie 2170 oraz 2140 pkt. Dalsze ewentualne wsparcie może znajdować się przy 2080 pkt. W pamięci inwestorów może także pozostawać wyborcza luka, której górne ograniczenie już wcześniej zostało przetestowane i obronione, ale dolne nadal będzie w grze na przyszłość.

Tymczasem od góry potencjalne opory mogą wypadać w rejonie 2280 pkt oraz przy 2350 pkt (na podstawie kontraktów terminowych na WIG20).

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.