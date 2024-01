Napływy i obrót ETFami na bitcoina w centrum uwagi. Zwrot w stronę ETH?

Z pewnymi przebojami, którymi obecnie zajmie się FBI, czyli przedwczorajszą publikacją wpisu na koncie SEC w serwisie X o tym, że ETFy zostały zaakceptowane, one faktycznie zostały zaakceptowane, wczoraj 10 stycznia 2024 r. Tak prezentuje się lista wystawców funduszy oraz tickerów ETFów bezpośrednio na bitcoina w USA:

Franklin Templeton: EZBC, Wisdom Tree: BTCW, Grayscale: GBTC, Blackrock: IBIT, Valkyrie: BRRR, Van Eck: HODL, Hashdex: DEFI, Invesco: BTCO, Fidelity: FBTC, Bitwise: BITB, ARK: ARKB.

Dziś z kolei kluczowe będzie to, jaki będzie obrót na wyżej wymienionych ETFach oraz jakie będą napływy w kolejnych tygodniach, czyli czy zainteresowanie będzie na tyle duże, na ile się tego rynek spodziewał. Jak podaje Bloomberg, obrót ETFem od BlackRock może pobić rekord przepływów pierwszego dnia z możliwym zastrzykiem aktywów w wysokości 2 miliardów dolarów w pierwszym dniu handlu dla swojego amerykańskiego spotowego ETF Bitcoin. Według raportu wszystkie ETFy mogą zebrać nawet 4 miliardy dolarów pierwszego dnia i 50 miliardów dolarów aktywów w ciągu dwóch lat.

Niewykluczone zatem, że najbliższe tygodnie mogą przynieść dalszy wzrost ceny bitcoina, jeśli popyt faktycznie będzie tak duży i nie rozczaruje tych, którzy kupili bitcoina wcześniej. Również interesujące będzie to, jak będą kształtować się ceny jednostek w relacji do rynku spot, czy pojawią się szanse na arbitraż. Niewątpliwie z tej perspektywy czeka nas bardzo interesujący dzień, a z kolei najbardziej wykorzystuje to kurs ETH.

Notowania ETHUSD wzrosły dziś o poranku powyżej 2600 USD, co jest najwyższym poziomem od maja 2022 r. Może mieć to związek, z tym że obecnie rynek oczekuje na zaakceptowanie ETF na ETH. Ponownie jak podaje Bloomberg jest obecnie 70% szans na zatwierdzenie ETF Ethereum spot w maju. SEC musi podjąć decyzje o zatwierdzeniu wielu wniosków Ethereum spot ETF do końca maja, w tym VanEck, Ark 21Shares i Hashdex. Prawnik zajmujący się aktywami cyfrowymi, Joe Carlasare, uważa, że ETF Ethereum spot zostanie zatwierdzony w tym roku, ale zatwierdzenie może potrwać nieco dłużej, niż ludzie się spodziewają.

To z kolei rozpoczyna kolejne starcie pomiędzy dwoma największymi cyfrowymi aktywami, czyli BTC i ETH i powoduje, że społeczność zaczyna się zastanawiać nad tym, czy relacja ETHBTC złapała już swój dołek i czy mamy już teraz punkt zwrotny na rzecz Ethereum.

Cena bitcoina i kurs ethereum

Jeśli będzie mieć miejsce pozytywne scenariusz, to cena bitcoina może wzrosnąć w stronę 51000-53000 USD, gdzie zdają się znajdować kolejne potencjalne opory, z kolei ETHUSD może znaleźć opór w rejonie 3300 USD.

Czekamy więc na start handlu w USA, bo przed nami bardzo emocjonujący dzień, który podsycą jeszcze dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.