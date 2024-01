Kurs bitcoina. Trwa front running a inwestorzy czekają na decyzję SEC o ETFach

Front running na rynkach finansowych to praktyka polegająca na dokonywaniu transakcji opartych na wiedzy o zleceniach, które jeszcze nie zostały wykonane, ale, które gdy zostaną zrealizowane, wpłyną na cenę danego aktywa. W przypadku ETFów na bitcoina mamy sytuację taką, gdzie zainteresowani prześcigają się w szacunkach, ile to miliardów dolarów może pojawić się na rynku ze względu na zainteresowanie tym produktem. Zatem, jeśli obecnie spekulanci uważają, że już za chwilę napłynie duży kapitał na rynek BTC za pośrednictwem ETFów, to już teraz kupują BTC, wyprzedzając ruch. Być może, gdy faktycznie pojawi się napływ do funduszy, to kupujący w ostatnim czasie będą mogli sprzedać swoje BTC nowym inwestorom.

Aktualnie oczekuje się, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia pierwszego spotowego bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) do 10 stycznia 2024 roku. Główne firmy finansowe, takie jak Ark Investment, 21Shares, BlackRock i Fidelity, są wśród tych, które czekają na zatwierdzenie przez SEC swoich wniosków o ETF.

Oczekiwanie na decyzję SEC wzbudziło duże zainteresowanie w społecznościach finansowych i kryptowalutowych, ponieważ oznacza to potencjalną zmianę w historycznie ostrożnym podejściu SEC do inwestycji w kryptowaluty. Decyzja ta, jeśli okaże się korzystna, może mieć daleko idące konsekwencje dla powszechnej akceptacji i integracji kryptowalut na amerykańskich rynkach finansowych.

Należy zauważyć, że SEC zastrzegła, że inwestycje w te fundusze ETF powinny być dokonywane przy użyciu gotówki. Wymóg ten jest częścią wysiłków SEC mających na celu złagodzenie obaw związanych z potencjalnymi manipulacjami rynkowymi i możliwościami arbitrażu.

W miarę zbliżania się terminu świat finansów uważnie obserwuje decyzję SEC, która może na nowo zdefiniować relacje między tradycyjnymi rynkami finansowymi a przestrzenią aktywów cyfrowych.

Wysokie wolumeny transakcji i rekordowa liczba otwartych pozycji

Na regulowanym rynku w USA, na którym dochodzi do transakcji opartych o cenę bitcoina, czyli na kontraktach na BTC na giełdzie CME pojawił się w grudniu największy obrót od listopada 2021 r. Mówimy o obrocie na poziomie niemal 79 mld USD w ostatnim miesiącu 2023 r. przy niemal 81,5 mld USD w listopadzie 2021 r. Tymczasem wartość otwartych pozycji na kontraktach osiągnęła rekordowy poziom ponad 5 mld USD już teraz na początku stycznia. To może pokazywać ogromne zainteresowanie spekulantów oraz proces front runningu.

Z punktu widzenia wykresu najbliższe potencjalne wsparcie może wypadać w rejonie 45500 USD, a kolejne mogą być rozciągnięte do 43640 USD. Tymczasem potencjalny opór może wypadać w rejonie 51000 USD.

