W kilku dni na rynkach obligacji panował spokój, ponieważ inwestorzy przygotowywali się na grudniowy raport o inflacji, który ma zostać dziś opublikowany. Według strategów, dane te stanowią główną porcję fundamentalnych danych do oceny przyszłych kroków Rezerwy Federalnej.

Ekonomiści spodziewają się, że roczna inflacja CPI, która spadła z szczytowego poziomu 9,1% osiągniętego w połowie 2022 roku, wzrośnie nieznacznie do 3,2% w grudniu w porównaniu z 3,1% w listopadzie. Jednak oczekuje się, że bazowy wskaźnik inflacji, spadnie do 3,8% z 4%.

W środę, traderzy kontraktami na fundusze federalne wycenili na 95,3% prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna pozostawi 31 stycznia stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,25-5,5%. Szanse na obniżkę stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych do marca wynoszą 69,5%, a bank centralny prawdopodobnie obniży do końca roku koszt pieniądza do przedziału 4-4,25%, a nawet niższego.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.01.2024.

Oczekiwania inflacyjne oparte na rynku znacznie spadły, zatem stratedzy uważają, że Fed odniesie sukces w walce z inflacją. Pytanie brzmi: czy jeśli inflacja spadnie, da to Fedowi pole manewru do obniżenia stóp, pomimo tego, że rynek pracy okazał się bardziej odporny niż oczekiwano? Jeśli nastąpi niewielki wzrost inflacji zasadniczej, mogłoby to zwiększyć poparcie dla planów decydentów Fed, aby utrzymać obecną wysoką stopę funduszy federalnych na stałym poziomie przez dłuższy czas – zamiast inicjować obniżki stóp, jak ma nadzieję wielu inwestorów – aby zapobiec ponownemu wzrostowi inflacji i sprowadzić ceny do celu banku wynoszącego 2%.

Giełdach w Europie i USA czekają na dane o inflacji i rozpoczęcie sezony wyników spółek.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy przebiegła w spokojnej atmosferze i zakończyła się w mieszanych nastrojach. Taką sytuację obserwujemy od początku tygodnia. Niemiecki DAX od połowy grudnia, kiedy to ustanowił rekord wszechczasów, pozostaje w ruchu bocznym, czekając na dzisiejsze dane o inflacji w USA i rozpoczęcie sezonu wyników. Najwięcej stracił FTSE100 (0,42%). Nieznaczne spadki odnotowały Stoxx 600 (-0,18%), i CAC40 (-0,01%). Pozostałe wiodące indeksy zakończyły sesję, odnotowując zysk od 0,01% (Dax) do 0,14% (FTSE MIB).

Zdecydowanie więcej optymizmu było na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 170 pkt., czyli 0,45%. Indeks S&P500w wzrósł o 0,27%. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,75%.

Rynki azjatyckie zyskują.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku rosną w ślad za wzrostami na Wall Street. Japoński Nikkei osiągnął najwyższy poziom od 1990 roku. Indeks giełdy w Tokio wzrósł o 1,89% Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,50%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,38%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,03%), Szanghaj (0,49%), Singapur (0,59%), Sensex (0,15%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,68%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami sesja, która po nudnym początku i handlu w niewielkiej zmienności, po południu zakończyła się zjazdem WIG i WIG20. Poza sWIG80, wczorajszy handel zakończył się spadkami wszystkich głównych indeksów co na pewno ucieszyło stronę podażową. Ciągle w grze pozostaje utworzenie korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można było przypisać realizacji zysków rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie.

WIG20 zamknął się w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Indeks wciąż próbuje powrócić powyżej okrągłego poziomu 2300 pkt., jednak wydaje się, że na razie bykom brakuje argumentów. Może to oznaczać pogłębienie korekty do poziomu 2200 pkt. Dopiero trwałe wyjście powyżej pułapu 2300 otworzy drogę na 52-tygodniowe maksima.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld zł. WIG stracił 0,55%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,736%. WIG20fut spadł o 0,95%, osiągając na zamknięciu wartość 2289 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie. Indeks mWIG40 stracił 0,30. sWIG80 jako jedyny zamknął się z zyskiem 0,33%.

Złoty od poniedziałku pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.