Przy praktycznie pustym kalendarzu makroekonomicznym na rynkach jest dość spokojnie. Inwestorzy wyczekują na czwartkowe dane o inflacji w USA i rozpoczynający się w piątek sezon wyników amerykańskich korporacji.

Od 3 stycznia pary walutowe EUR/USD i GBP/USD poszukują kierunku podobnie, jak i giełdy. Również rynek obligacji wyczekuje na impuls. Potwierdzenie oczekiwań co do spadku inflacji może ponownie zmienić nastawienie uczestników rynku co do dalszych kroków Rezerwy Federalnej.



Za to dużo dzieje się w handlu kryptowalutami. Całe zamieszanie związane jest z ETF-ami na Bitcoina. w związku z tym akcje Coinbase Global (-4,66%) znalazły się pod presją, ponieważ rozpoczyna się wojna cenowa. Chociaż fundusze ETF Bitcoin nie są jeszcze przedmiotem obrotu, już poniedziałkowy poranek przyniósł salwę zgłoszeń od firm, które po raz pierwszy podały planowane opłaty, które są już blisko zera. Najniższą opłatę długoterminową planuje fundusz Bitwise Bitcoin, który będzie pobierał 0,24% rocznie. Fundusze ETF: ARK 21Shares Bitcoin i VanEck Bitcoin ETF będą charakteryzowały się współczynnikiem kosztów na poziomie 0,25%, podczas gdy fundusz iShares Bitcoin Fund firmy BlackRock wyniósł 0,3%. Kilku dostawców, w tym Bitwise, ARK i 21Shares oraz Invesco Galaxy, oświadczyło, że całkowicie zrezygnują z opłat za określone okresy i przy jeszcze nieokreślonej ilości zarządzanych aktywów. Ponieważ wiele domów maklerskich nie pobiera prowizji, handel Bitcoinem za pośrednictwem funduszy ETF mógłby być w rzeczywistości darmowy, zakładając, że spready między ofertami kupna i sprzedaży pozostaną wąskie. Oznaczałoby to zwiększoną konkurencję dla Coinbase, gdzie wiele transakcji detalicznych może kosztować więcej niż 1%, włączając opłaty i spready.

Coinbase Global Inc. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 10.01.2024 r.



Na giełdach w Europie i USA spokojnie przed końcówką tygodnia.



Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy przebiegła w spokojnej atmosferze, jednak zakończyła się spadkami wszystkich indeksów, korygując wzrosty z dnia poprzedniego. Niemiecki DAX40 od połowy grudnia, kiedy to ustanowił rekord wszechczasów pozostaje w ruchu bocznym, czekając na jutrzejsze dane o inflacji w USA i rozpoczęcie sezonu wyników. Inwestorzy odwrócili się od giełd na południu Europy. FTSE MIB (-0,56%) i IBEX 35 (-1,46%) straciły najwięcej. Pozostałe wiodące indeksy zakończyły sesję, odnotowując stratę od -0,13% (FTSE100) do -0,32% (CAC40).

W podobnej atmosferze przebiegał handel na Wall Street. Dow Jones Industrial Average stracił 158 pkt., czyli (-0,42%). Indeks S&P 500 spadł o (-0,15%). Nasdaq Composite zwyżkował o skromne 0,09%.



W Azji mieszane nastroje z przewagą podaży.



Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Chińskie giełdy mogą pozostać pod presją ze względu na słabość sektora nieruchomości oraz w związku z utrzymaniem przez władze restrykcyjnej polityki wobec firm internetowych. Indeks giełdy w Tokio wzrósł o 2,14% Australijski S&P/ASX 200 tanieje o (-0,69%), a południowokoreański KOSPI spada o (-0,74%). Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,70%), Szanghaj (-0,30%), Singapur (-1,03%), Sensex (0,05%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,13% dzięki wzrostowi w Japonii.



Podsumowanie sesji na GPW.



Za nami dość nudna i w niewielkiej zmienności sesja. Wtorkowy handel zakończył się wzrostami, co na pewno ucieszyło stronę popytową. Ciągle w grze pozostaje utworzenie korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można było przypisać realizacji zysków rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie. Inwestorzy znad Wisły nie oglądali się za swoimi kolegami w Azji, Europie i na Wall Street, gdzie wiodące indeksy korygowały poniedziałkowe wzrosty.

Po wysokim otwarciu przy Książęcej, WIG20 do południa utrzymywał się nad kreską. Próba zrzucenia indeksu niżej od razu spotkała się z kontrą byków i powrotem na zielone terytorium. Indeks zamknął się w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. WIG20 próbuje powrócić powyżej okrągłego poziomu 2300 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,2 mld zł. WIG zyskał 0,51%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,37%. WIG20fut wzrósł o 0,65%, osiągając na zamknięciu wartość 2311 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. Indeks mWIG40 zyskał 0,86%, a sWIG80 zamknął się z zyskiem 1,02%.

Złoty od piątku pozostaje stabilny do głównych walut.



GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,40.



