Powell wziął udział w dyskusji z prezesem Bank of Canada Tiffem Macklemem w ośrodku doradców Wilson Center w Waszyngtonie. Była to pierwsza publiczna wypowiedź prezesa Fed od początku kwietnia. Wtedy Powell stwierdził, że nadal oczekuje, że Fed obniży stopy procentowe w tym roku.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell przyznał, że postęp w ograniczaniu inflacji utknął od początku roku w martwym punkcie. Towarzyszy temu silniejszy wzrost gospodarczy, który umożliwia bankowi centralnemu utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie dłużej niż wcześniej oczekiwano. W ubiegłym roku odbicie podaży wsparło wzrost wydatków i zatrudnienia w USA, przy jednoczesnym znacznym spadku inflacji. Najnowsze dane pokazują solidny wzrost i siłę rynku pracy, ale także brak postępów w zakresie powrotu do celu inflacyjnego na poziomie 2%. Od tego czasu marcowe dane opublikowane 10 kwietnia spowodowały, że inflacja była wyższa od oczekiwań przez trzy miesiące z rzędu. Wielu ekonomistów i strategów z Wall Street zaczęło spodziewać się w tym roku mniejszych cięć. Powell powiedział, że dane o inflacji z ostatnich kilku miesięcy potwierdziły wyczekujące podejście Fed do obniżek stóp procentowych. Ostatnia wycena na rynku kontraktów terminowych na stopy Fed wskazywały na niewielkie prawdopodobieństwo zmiany kosztu pieniądza na majowym i czerwcowym posiedzeniu FOMC, po czym szanse na obniżkę o ćwierć punktu w lipcu były mniej więcej równe.

Na słowa Powella rynki zareagowały wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Dwuletnie papiery dłużne rządu USA osiągnęły dziś rano 5%, a rentowność 10-cio latek wzrosła do 4,68%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17 04.2024.

Rośnie prawdopodobieństwo cofnięcia na światowych giełdach.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy rozpoczęła się od niskiego otwarcia, po solidnej przecenie dzień wcześniej na Wall Street. Już początek notowań ustawił handel, a jej przebieg wskazywał na masowe pozbywanie się akcji. Najmniejszy spadek, bo o “tylko” 1,4% odnotował CAC 40. Pozostałe benchmarki tąpnęły od 1,44% (Dax) do 1,82% (FTSE 100).

Po poniedziałkowej wyprzedaży, wczorajsza sesja na Wall Street co prawda wyhamowała spadki indeksów, ale gołym okiem widać było, że inwestorzy nie kwapią się do zakupów akcji. Dow Jones Industrial Average zyskał 63 pkt., czyli 0,17%. Indeks S&P500 spadł o 0,21%. Nasdaq Composite stracił 0,12%.

W Azji uspokojenie nastrojów po wtorkowej wyprzedaży.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach wyhamowując wtorkowe solidnie spadki. Jednak jak na razie nie widać powrotu optymizmu. Z jednodniowym opóźnieniem giełdy w Chinach zareagowały wzrostami po lepszych od oczekiwań danych o PKB. Indeks Nikkei 225 spada o 0,39%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,08%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,1%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,14%), Szanghaj 1,2%), Singapur (0,64%), Sensex (-0,62%). Indeks Asia Dow w dół o 0,22%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Już w poniedziałek zrobiło się nerwowo w końcówce sesji na GPW, a wczorajsza sesja potwierdziła rosnące obawy co do wzrostów na parkiecie przy Książęcej. Poniekąd można było odnieść wrażenie, że na GPW pojawiły się oznaki paniki przy wzroście aktywności graczy w stosunku do poniedziałku. Poniedziałkowa wyprzedaż na Wall Street i wczorajszy zjazd indeksów na głónych parkietach Europy wpłynęłą na nastroje nad Wisłą. Wczorajsza sesja miała dwa oblicza. Po niskim otwarciu, do godziny przed startem notowań w USA WIG20 poruszał się dość płasko, co mogło sugerować, że część detalicznych inwestorów stwierdziła, że akcje można kupić po promocyjnej cenie. Okazało się, że była to pułapka na byki i od tego czasu WIG20 runął na południe. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów tylko trzy spółki odnotowały niewielki wzrost. Utrzymujące się przez ponad pół sesji akcje PKN Orlen ostatecznie spadły o 4,46%, a będący na fali wzrostowej KGHM został przeceniony o 4,61%. Banki, które do tej pory były motorem napędowym już drugą sesję z rzędu pokazały słabość.

Kłopoty na GPW rozpoczęły się już tydzień temu, kiedy WIG20 nie utrzymał 52-u tygodniowego szczytu, a świeczka tygodniowa na wykresie WIG20 fut miała wyraźny charakter spadkowy. Spadek WIG20 poniżej poziomy 2400 pkt. otwiera drogę do kolejnego poziomu w okolicach 2300 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,66 mld zł. WIG stracił 2,27%. Indeks blue chipów spadł o 2,48%. WIG20fut stracił 2,24% osiągając na zamknięciu wartość 2379 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 3,26%. sWIG80 zakończył dzień stratą 1,27%.

Od końca ubiegłego tygodnia złoty traci na wartości.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,10.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,36.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,11.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,60.



