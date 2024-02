Kurs dolara spada poniżej 4 PLN. Największa seria wzrostów EURUSD od 4 lat

W dniu 22 lutego 2024 r. o poranku kurs głównej pary walutowej EUR/USD wspiął się na poziomy, które były ostatni raz obserwowane w momencie publikacji danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych w dniu 2 lutego. Oznacza to, że rynek całkowicie zawrócił po serii pozytywnych publikacji z USA w postaci lepszego raportu o zatrudnieniu, wyższego odczytu inflacji CPI oraz PPI. Oznacza to również, że być może inwestorzy wykorzystali dobre dane do realizacji zysków z pozycji długich na dolarze, z czego fundusze hedgindowe mogą być bardzo zadowolone. Jak wynika z raportów komisji CFTC spekulanci na kontraktach na dolara amerykańskiego od grudnia dokładali pozycje, które pozwoliły zarobić na spadku wartości USD. Teraz powoli pozycje te zaczynają przynosić potencjalne zyski i być może to jeszcze nie koniec.

Najlepsza seria EUR/USD od lipca 2020 r. Kurs euro w górę

Kurs EUR/USD rośnie dziś siódmy dzień z rzędu, co jest najdłuższą serią wzrostów od lipca 2020 r. Zatem widzimy, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które dość rzadko występuje. Być może coś na rynku się zmienia, czego potwierdzeniem może być również fakt, że słabość dolara pojawiła się wraz z brakiem spadku rentowności obligacji USA. Zazwyczaj te wydarzenia idą ze sobą w parze. Niewykluczone jednak, że rentowności w ciągu najbliższych kilku tygodni także będą niższe, co jeszcze bardziej może sprzyjać słabości USD na przełomie lutego i marca. Kluczowe mogą być dane o inflacji PCE w przyszłym tygodniu i obserwacja rentowności 10-letnich obligacji, które oscylują przy 4,30%

Kurs dolara poniżej 4 złotych

Pozytywny sentyment utrzymuje się także na polskim złotym, gdzie dolar kosztuje mniej niż 4 PLN. Kurs USD/PLN dziś o poranku spadł do najniższego poziomu od 2 lutego, a pomagać PLN może także pozytywny sentyment związany z KPO oraz wynikami spółek z GPW, przyciągających kapitał zagraniczny. Wydaje się więc, że do tej układanki i jeszcze mocniejszego złotego brakuje tylko spadku rentowności w USA, gdyby to nastąpiło, to kurs dolara mógłby zmierzać nawet w stronę 3,90 lub jeszcze niżej. Pierwsze istotne wskazówki co do tego potencjalnego scenariusza pojawić się mogą już za tydzień wraz ze wspomnianym odczytem inflacji PCE z USA.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.