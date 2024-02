NVIDIA i długo, długo nic. Szacowana zmienność po wynikach może mieć wpływ na szeroki rynek akcji

To już dziś po sesji w USA. Wyniki opublikuje najgorętsza spółka świata, czyli NVIDIA. Cena akcji spółki z Santa Clara w Kalifornii wzrosła tylko w tym roku o 40%, a za ostatnie 12 miesięcy wzrost kursu wyniósł 224%. To z kolei wywindowało kapitalizację NVIDIA do 1,715 bln USD, co pozwala jej konkurować wielkością z Amazonem czy Alphabetem.

Spółka posiada P/E za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 91,5x, natomiast forward P/E to już 33,7x. Oczywiście w kolejnych kwartałach rynek już nie oczekuje tak dynamicznego rozwoju, jak w tych, które już są za nami, zatem mnożniki będą się z czasem wypłaszczać, a inwestorzy będą liczyć na utrzymanie i stopniowe powiększanie już wypracowanego biznesu.

Średni poziom ceny docelowej na Wall Street dla kursu akcji NVIDIA to 750 USD. Rozrzut prognoz jest jednak duży, ponieważ najwyższa prognoza wskazuje na 1200 USD, a najniższa na 410 USD.

Prognozy dla wyników NVIDIA i tąpnięcie kursu

Konsensus analityków na Wall Street wskazuje szacowany zysk na akcję na poziomie 4,58 USD przy przychodach na poziomie 20,37 mld USD. Spółka przyzwyczaiła inwestorów, że w ostatnich kwartałach za każdym razem przebijała konsensus, co dodatkowo pozytywnie wpływało na cenę akcji. Czy tak będzie tym razem? Wyniki zostaną opublikowane po dzisiejszej sesji w USA, a zatem pierwsze reakcje będą widoczne w handlu po sesji oraz w notowaniach kontraktów terminowych na Nasdaq 100 czy S&P 500. Wczoraj notowania spółki tąpnęły. Cena akcji NVIDIA spadła o 4,35%, co było największym dziennym tąpnięciem od 17 października 2023 r.

Według inwestorów na rynku opcji zakres zmienności po wynikach spółki jest szacowany na około 10%. Mowa o ruchu w jedną lub w drugą stronę. Jeśli faktycznie 10% lub większy ruch zostałby zrealizowany, to byłaby to największa zmiana ceny akcji spółki od maja 2023 r. Waga NVIDII w Nasdaq 100 to ponad 5%, a w S&P 500 waga ta wynosi 4,24%. W rezultacie zmiana ceny akcji będzie mogła mieć wpływ na zachowanie całych indeksów.

