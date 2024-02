Jak wynika z protokołu ostatniego posiedzenia Fed, Rezerwa Federalna musi zobaczyć więcej dowodów na to, że inflacja wykazuje tendencję spadkową, zanim podejmą decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Decydenci nie spodziewają się wyższych stóp procentowych w obecnym cyklu gospodarczym, ale nie są też gotowi na obniżki. Bankierzy zaczęli także zastanawiać się nad potencjalnym spowolnieniem tempa redukcji bilansu banku centralnego w zakresie dłużnych papierów skarbowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Fed redukuje obecnie swój bilans w tempie 60 miliardów dolarów miesięcznie w przypadku obligacji skarbowych i 35 miliardów dolarów w przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Protokół z posiedzenia FOMC nie wpłynął znacząco na notowania giełdowe, gdy inwestorzy oczekiwali raportu kwartalnego Nvidii. Nvidia Corp. swoimi najnowszymi wynikami przebiła wysoko ustawioną poprzeczkę, co spowodowało, że w handlu po sesji jej akcje wzrosły o 9%, jednak to perspektywy na kolejne kwartały ucieszyły inwestorów. Przyznając, że Nvidia nie przedstawia prognoz wykraczających poza bieżący kwartał, dyrektor generalny Jensen Huang powiedział w rozmowie o wynikach, że „zasadniczo warunki są doskonałe do dalszego wzrostu w ciągu najbliższych dwóch lat kalendarzowych i później”.

Teraz uwaga skupi się na wstępnych odczytach PMI. Poza Stanami Zjednoczonymi poznamy odczyty dla strefy euro, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Indii.

Spadki na Wall Street i spokojna sesja w Europie.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach, jednak to wyniki Nvidii sprawiły, że kontrakty terminowe na Germany 40 wystrzeliły na nowe ATH. W czasie normalnych godzin handlu najlepiej radziły sobie giełdy południa Europy. FTSE MIB i IBEX 35 zyskały odpowiednio 1% i 0,69%. Pod kreską finiszowały FTSE 100 (-0,73%) i Stoxx 600 (-0,17%).

Podobnie było na Wall Street gdzie dopiero rzutem na taśmę część indeksów opuściła czerwone terytorium, a gracze giełdowi nie chcieli podejmować poważniejszych decyzji przed wynikami Nvidii. Dow Jones Industrial Average zyskał 48 pkt., czyli 0,13%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,13%. Nasdaq Composite cofnął się o 0,32%.

Na giełdach w Azji przewaga wzrostów. Nikkei na ATH.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości notują wzrosty, w ślad za rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Wciąż dobrze radzą sobie giełda w Hong Kongu i giełdy z Chin kontynentalnych, które napędzane są działaniami PBoC oraz wspierane przez fundusz o wartości biliona juanów, który ma zapobiegać dalszej przecenie spółek. Nikkei 225 zyskuje 2,23%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,04%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,04%), Szanghaj (1,02%), Singapur (-0,17%) i Sensex (-0,60%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,03% dzięki wzrostom w Japonii i Chinach.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.02.2024.

Podsumowanie sesji na GPW. Czy spodziewać się wysokiego otwarcia?

Po kilku z rzędu ustanawiania przez WIG20 nowych 52-tygodniowych maksimów, nadszedł czas na uspokojenie nastrojów. Warszawskie byki mogą mieć powody do zadowolenia i to one do tej pory dyktowały warunki gry. Dynamiczne wzrosty kontraktów na Dax, amerykańskie indeksy oraz udana sesja w Azji dają nadzieję na wysokie otwarcie, co oznaczałoby, że wczorajsza przecena indeksów miała tylko charakter korekcyjny. Wczorajszy handel można podzielić na trzy etapy. Do południa, podobnie jak w Europie wiało nudą, a WIG20 snuł się wokół poziomu odniesienia w minimalnej zmienności. Następnie byki dynamicznym ruchem wyciągnęły WIG20 na północ, kiedy to benchmark osiągnął wartość 2443,12 pkt., po raz kolejny najwyższy poziom od 52 tygodni. I ostatnia faza realizacji zysków i zjazd pod kreskę w ostatnich minutach notowań. Technicznie WIG20 przygotowuje się na atak na długoletnią linie trendu, zatem najbliższe dni mogą zdecydować o dalszym kierunku. Zarówno WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień na minimach dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld zł. WIG stracił 0,45%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,48%. WIG20fut stracił 0,90%, osiągając na zamknięciu wartość 2420 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,34%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,52%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.



