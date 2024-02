Po powrocie z wydłużonego weekendu, amerykańscy inwestorzy mają nad czym rozmyślać. To może być “czerwony” tydzień dla nadmiernie rozciągniętego rynku, który rósł przez 14 z poprzednich 15 tygodni. Styczniowe dane inflacji zmuszają inwestorów do przebudzenia się i uświadomienia sobie, że Rezerwa Federalna nie będzie obniżać stóp procentowych tak często ani tak szybko, jak się spodziewali, podczas gdy raport o sprzedaży detalicznej może sugerować, że że gospodarka nie jest tak silna, jak się powszechnie wydawało. Indeks S&P 500 stracił w zeszłym tygodniu 0,4%, ustanawiając w czwartek rekordowy poziom. Dow Jones Industrial Average spadł o 0,1%, a Nasdaq Composite spadł o 1,3%. Rentowności obligacji wzrosły. Było kilka ważnych momentów. We wtorek indeks S&P 500 spadł o 1,4% po tym, jak dane pokazały, że wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich wzrósł w styczniu o 0,3%, a bazowy wskaźnik CPI wzrósł w zeszłym miesiącu o 0,4%. Piątkowe dane o inflacji producentów również były powyżej oczekiwań.

I choć w miniony czwartek S&P 500 ustanowił kolejny rekord, to na wykresie tygodniowym US SPX 500 pojawiła się formacja wisielca, która może zapowiadać kłopoty, a przynajmniej lekkie cofnięcie. Również układ świecowy na tygodniowych wykresach US NDAQ 100 oraz US 30 powinien sprzyjać realizacji zysków z długich pozycji.

W tym tygodniu publikacja protokołów z posiedzenia FOMC ukaże się w środę i umożliwi wgląd w potencjalny harmonogram przyszłych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, uzupełniony komentarzami bankierów z Fed. Jeśli chodzi o dane, uwaga skupi się na wstępnych wskaźnikach PMI S&P Global, które według oczekiwań pokażą niewielkie spowolnienie zarówno w przemyśle, jak i usługach. Inne godne uwagi publikacje obejmują istniejącą sprzedaż domów, wskaźnik aktywności Fed z Chicago i cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Wyniki kwartalne mają przedstawić Home Depot, Walmart, Etsy, NVIDIA, Moderna i Berkshire Hathaway.

Na giełdach w Azji umiarkowane spadki.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości notują lekkie spadki, w ślad za tracącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Inwestorzy oczekują na publikację protokołów z ostatniego posiedzenia FOMC. Nikkei 225 traci 0,28%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,08%. Południowokoreański KOSPI spada o 1,31%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,37%), Szanghaj (-0,2%), Singapur (0,00%) i Sensex (0,06%) walczą o utrzymanie się nad kreską. Indeks Asia Dow traci 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejna udana sesja na GPW. Na głównych parkietach Starego Kontynentu, pod nieobecność graczy z USA od samego początku były skazane na ograniczoną zmienność i aktywność. Niemniej warszawskie byki mogą mieć powody do zadowolenia i to one dyktowały warunki gry, co przyczyniło się ponownego, zielonego zamknięcia wszystkich indeksów. Po początkowym spokojnym handlu, od południa widzieliśmy dynamiczny ruch WIG20 na północ, kiedy to benchmark na godzinę przed końcowym gongiem osiągnął wartość 2394,80 pkt., czyli najwyższy poziom od 52 tygodni. Co prawda sprzedający kolejny raz stanęli na drodze do równego poziomu 2400 pkt. jednak nie na tyle by zagrozić popytowi. WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień w bezposredniej bliskości dziennego zakresu wahań. Wczorajszemu wzrostowi towarzyszy spodziewany pod nieobecność inwestorów z Wall Street spadek aktywności inwestorów.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 863 mln zł. WIG zyskał 1,85%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,71%. WIG20fut zyskał 0,59%, osiągając na zamknięciu wartość 2398 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,39%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,06%.

Złoty lekko zyskuje do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,45.



