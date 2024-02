Dziś uwaga inwestorów skupi się na publikacji protokołu FOMC, a inwestorzy będą analizować wszelkie informacje na temat tego, kiedy Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe. Zapis z dyskusji umożliwi wgląd w potencjalny harmonogram przyszłych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, uzupełniony komentarzami bankierów z Fed. Jeszcze nie tak dawno inwestorzy obstawiali marcową, a później majową pierwsza obniżkę w nowym cyklu luzowania restrykcyjnej polityki Fed. Jednak część bankierów uważa, że inflacja nie została na tyle stłumiona, by spowodować schłodzenie gospodarki, a obecny poziom stóp procentowych jest adekwatny do sprowadzenia inflacji do celu Fed. Zatem można spodziewać się, że pierwsza obniżkę zobaczymy dopiero w drugiej połowie roku, a skala obniżek i ich tempo będzie znacznie poniżej pierwotnych oczekiwań.

Inwestorzy będa bacznie przyglądać się kwartalnemu raportowi Nvidii. Spółki z grupy ‘Siedmiu Wspaniałych” były motorem napędowym S&P500 i Nasdaq. Czekając na dzisiejszy raport, wczorajsza sesja pokazała, że Nvidia prawdopodobnie niczym pozytywnym poza oczekiwaniami analityków z Wall Street nie zaskoczy. We wtorek Nvidia odnotowała największą w historii stratę kapitalizacji rynkowej, a akcje spółki zaliczyły najgorszy dzień od 4 miesięcy. Nvidia straciła tego dnia 78 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. Akcje spadły we wtorek o 4,4%, co oznacza największy jednodniowy spadek procentowy od 17 października 2023 r., kiedy straciły 4,7%. Interesująca będzie opinia Nvidii na temat rynku chińskiego, ponieważ firma boryka się z ograniczeniami Departamentu Handlu dotyczącymi sprzedaży do tego kraju, ale pracuje nad modyfikacją chipów, aby nadal można było je tam sprzedawać.

Spadki na Wall Street i spokojna sesja w Europie.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach i przebiegała w niewielkiej zmienności w oczekiwaniu na protokoły Fed. Poza IBEX 35 (0,94%), pozostałe wiodące indeksy finiszowały w okolicach poprzedniego zamknięcia.

Wall Street zaświeciłą czerwienią, a gracze giełdowi nie chcieli podejmować poważniejszych decyzji przed dzisiejszymi wydarzeniami. Dow Jones Industrial Average stracił 64 pkt., czyli 0,17%. Indeks S&P500 spadł o 0,60%. Nasdaq Composite cofnął się o 0,92%.

Na giełdach w Azji podział na dwa obozy.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości notują spadki, w ślad za spadkami na Wall Street. Inwestorzy oczekują na publikację protokołów z ostatniego posiedzenia FOMC. Po drugiej stronie rynku znalazły się giełdy w Hong Kongu i giełdy z Chin kontynentalnych, które napędzane są działaniami PBoC oraz wspierane przez fundusz o wartości biliona juanów, który ma zapobiegać dalszej przecenie spółek. Nikkei 225 traci 0,32%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,66%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,62%), Szanghaj (2,33%), Singapur (-0,52%) i Sensex (-0,02%). Indeks Asia Dow traci tylko 0,08% dzięki wzrostom w Chinach.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejna udana sesja na GPW. Nie oglądając się na marazm panujący na wiodących parkietach Europy i tracące kontrakty w USA, warszawskie byki mogą mieć powody do zadowolenia i to one dyktowały warunki gry, co przyczyniło się do ponownego, zielonego zamknięcia wszystkich indeksów. Wczorajszy handel można podzielić na dwa etapy. Do południa, podobnie jak w Europie wiało nudą, a WIG20 snuł się wokół poziomu odniesienia w minimalnej zmienności. Po początkowym spokojnym handlu, od południa widzieliśmy dynamiczny ruch WIG20 na północ, kiedy to benchmark na godzinę przed końcowym gongiem osiągnął wartość 2428,85 pkt., po raz kolejny najwyższy poziom od 52 tygodni. Technicznie WIG20 przygotowuje się na atak na długoletnią linie trendu, zatem najbliższe dni mogą zdecydować o dalszym kierunku. Zarówno WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Wczorajszemu wzrostowi towarzyszy wzrost aktywności inwestorów. Parkietowi przy Książęcej pomagała też słabsza postawa dolara.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,38 mld zł. WIG zyskał 1,18%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,48%. WIG20fut zyskał 1,83%, osiągając na zamknięciu wartość 2442 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,64%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,26%.

Złoty zyskuje do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,60.



