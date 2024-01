Pierwszy tydzień roku przebiegał pod dyktando niedźwiedzi, ale już wczorajsza sesja pokazała, że atak podaży mógł być falstartem. Krótcy sprzedawcy chyba zapomnieli o cyklicznym zjawisku jakim jest efekt stycznia. Jest to zjawisko występujące dość regularnie na początku roku. Krótko mówiąc jest to błyskawiczna mini hossa, która występuje na rynkach kapitałowych, a jest ona wywołana inicjacją nowo realizowanych strategii inwestycyjnych głównie przez inwestorów instytucjonalnych, którzy dokonują zakupów i w istotny sposób uzupełniają swoje portfele inwestycyjne. Prawdopodobnie wczorajsza sesja mogła być inicjacją tego procesu.

Kupujących mogła wspierać też ewolucja poglądów gubernator Rezerwy Federalnej Michelle Bowman, która stwierdziła w poniedziałek, że jej jastrzębie stanowisko w sprawie polityki pieniężnej „ewoluowało” i obecnie widzi szansę na dalszy spadek inflacji bez podwyżek stóp procentowych. W uwagach skierowanych do Stowarzyszenia Bankowców Karoliny Południowej, Bowman powiedziała, że jeśli inflacja będzie nadal spadać, właściwym krokiem będzie obniżanie stóp procentowych, aby restrykcyjna polityka nie wywierała presji na obniżenie wzrostu gospodarczego. Co prawda jej zdaniem nie dotarliśmy jeszcze do tego punktu, a w prognozach nadal istnieją istotne ryzyka wzrostu inflacji

Wczorajsza wyprzedaż akcji Boeinga (-8,03%) mogła mieć tylko krótkotrwały efekt. Linie Alaska Airlines, United Airlines i Turkish Airlines uziemiły swoje samoloty Boeing 737 Max 9 po tym, jak część jednego z nich oderwała się podczas piątkowego lotu liniami Alaska Airlines. Jednak pomimo potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa podróżnych i dalszych szkód wizerunkowych dla Boeinga, niektórzy analitycy z Wall Street na razie bagatelizują skutki finansowe dla producenta odrzutowcó w. Zwrócili uwagę na status przedsiębiorstwa jako jednego z dwóch głównych graczy na rynku samolotów – drugim jest Airbus (3,52%). Wspomnieli również o mniejszej podaży dostępnych samolotów i ograniczonych skutkach w najbliższej przyszłości, przynajmniej do czasu, gdy śledczy będą próbować ustalić przyczynę incydentu. Obie firmy mają pełny portfel zamówień, a popyt na odrzutowce ze strony linii lotniczych utrzymuje się na wysokim poziomie...

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.01.2024.

Początek tygodnia pod dyktando byków.

Wczorajsza sesja po słabym początku na głównych parkietach Europy, zakończyłą się wzrostami wszystkich indksów. Już po godzinie benchmarki skierowały się na północ i do końca notowań to byki dyktowały warunki gry. Od stawki nieco odstawał FTSE 100 zyskując tylko 0,06%. Pozostałe wiodące indeksy zakończyły ostatnią sesję odnotowując zysk od 0,40% (CAC40) do 0,74% (Dax).

Sesja na Wall Street pomimo ucieczki od akcji Boeinga zakończyła się ponadprzeciętnymi wzrostami. Dow Jones Industrial Average zyskał 217 pkt., czyli 0,58%. Indeks S&P 500 wzrósł o 1,41%. Nasdaq Composite zwyżkował o 2,20%.

Odbicie na giełdach w Azji.

Po dniu wolnym, giełda w Japonii ponownie została otwarta. Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku wzrosły w ślad za wzrostami na Wall Street. Niemniej chińskie giełdy mogą pozostać pod presją ze względu na słabość sektora nieruchomości oraz w związku z utrzymaniem przez władze restrykcyjnej polityki wobec firm internetowych. Indeks giełdy w Tokio wzrósł o 1,10% Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,93%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,13%), Szanghaj (-0,10%), Singapur (0,47%), Sensex (0,81%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,46%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po sześciu z rzędu spadkowych sesjach na GPW, poniedziałkowy handel zakończył się umiarkowanymi wzrostami. Ciągle w grze pozostaje utworzenie korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, gdyż korekta jest czymś normalnym, a wręcz pożądanym dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można było przypisać realizacji zysków rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie. Inwestorzy znad Wisły podążali wczoraj za swoimi kolegami w Europie i na Wall Street.

Po słabym początku handlu przy Książęcej, WIG20 znajdował się pod kreską, ale od południa inicjatywę przejęła strona popytowa i już do końca sesji to kupujący byli w przewadze. Indeks zamknął się w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. WIG20 na razie nie obronił okrągłego poziomu 2300 pkt. co może otworzyć drogę do 2200 pkt. Jak na razie wydaje się, że sytuacja techniczna sprzyja podaży.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,1 mld zł. WIG zyskał 0,37%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,23%. WIG20fut wzrósł o 0,09%, osiągając na zamknięciu wartość 2296 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,29%.

Złoty od piątku pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,38.



