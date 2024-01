Przed dzisiejszym raportem Departamentu Pracy o kondycji amerykańskiego rynku pracy, inwestorzy otrzymali kilka istotnych wskazówek. Środowe JOLTSy pokazały, że amerykański rynek pracy schładza się, a ilość nowych miejsc pracy systematycznie maleje. Za to raport ADP wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Zamiast oczekiwanych 115 tys. odczyt wyniósł 164 tys. Jednak ADP bardzo często jest rozbieżny z danymi rządowymi. Oczekuje się, że dzisiejszy raport o zmianie zatrudnienia pokaże spadek do 170 tys. wobec 199 tys. miesiąc wcześniej.

Poza payrollsami warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt inflacji w strefie euro, ISM dla amerykańskiego sektora usług oraz zamówienia fabryczne w USA.

Przed NFP bardzo ciekawa sytuacja techniczna pojawiła się na wykresie Germany 40. Po dwóch dniach spadków do wsparcia na poziomie 16477, wczorajszy wzrost został zatrzymany na lokalnym oporze na poziomie 16630. Z dużym prawdopodobieństwem można wysnuć tezę, że NFP pomoże określić kierunek na kolejny tydzień.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.01.2024.

Początek roku po myśli niedźwiedzi.

Początek roku przyniósł korektę na głównych parkietach Europy, jednak już wczoraj główne europejskie parkiety znalazły się po zielonej stronie rynku. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję nad kreską odnotowując zysk od 0,48% (DAX) do 1,28% (IBEX35) Indeks włoskiej giełdy po spadku do najniższego poziomu od czterech tygodni zyskał 1,01%.

Na Wall Street trzecia sesja z rzędu zakończona wyprzedażą spółek technologicznych. Jedynie Dow Jones Industrial Average zyskał symboliczne 10 pkt., czyli 0,03%. Indeks S&P 500 spadł o 0,34%. Nasdaq Composite zniżkował o 0,56% po dwóch spadkach z rzędu o 1,18% i 1,63%.

Giełdy w Azji w mieszanych nastrojach.

Przed NFP, giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Chińskie giełdy pozostają pod presją ze względu na słabość sektora nieruchomości oraz w związku z utrzymaniem przez władze restrykcyjnej polityki wobec firm internetowych. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,27%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,07%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,41%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,55%), Szanghaj (-0,62%), Singapur (0,41%). Sensex (0,06%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,05%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami piąta spadkowa sesja na GPW, która maluje korektę rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy. Nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, gdyż korekta jest czymś normalnym, a wręcz pożądanym dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można przypisać realizacji zysków rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie. Wydaje się, że kierunek na następne dni może zależeć od dzisiejszych payrollsów.

Od samego początku handlu przy Książęcej, WIG20 znajdował się pod kreską w niewielkiej odległości od poziomu poprzedniego zamknięcia. Niestety od południa do początku sesji na Wall Street indeks przyjmował coraz to niższe wartości. Wtedy też nastąpiło przebudzenie byków, którzy odrobili ponad połowę dziennej straty. Impulsem do działania byków mogły też być wzrosty w Europie. WIG20 próbuje bronić okrągłego poziomu 2300 pkt. Jeśli ten poziom nie zostanie przebity, otworzy się droga do 2200 pkt. Jak na razie sytuacja techniczna sprzyja podaży. Jasnym punktem okazały się średniaki z indeksu mWIG40.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,15 mld zł. WIG stracił 0,29%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,56%. WIG20fut spadł o 0,82%, osiągając na zamknięciu wartość 2301 pkt. Inwestorzy chętnie kupowali średnie spółki. mWIG40 zyskał 0,62%. sWIG80 zamknął się z symboliczną stratą 0,04%.

Wsparcie na USDPLN zadziałało. Dziś złoty stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,50.



