Piątkowe payrollsy wypadły zaskakująco dobrze, ale chwile później pojaiły sie dane będące w sprzeczności z tym raportem. Indeks ISM dla usług spadł do poziomu 50,6, a subindeks zatrudnienia w usługach spadł do 43,3, najniższego poziomu od 2 lat.

Rozpoczynający się w piątek sezon wyników będzie pierwszym dużym sprawdzianem koniunktury. Prognozy nie wyglądają najlepiej. Rynki zakończyły rok 2023 w szampańskich nastrojach, ponieważ nadzieja na niższe stopy procentowe napędzały boom na akcje. Wyniki te, niezależnie od tego, co menedżerowie mówią na temat oczekiwań na nadchodzący rok będą pierwszym poważnym testem, czy radość inwestorów na koniec roku była uzasadniona.

Optymizm na Wall Street, dotyczący większego odbicia zysków w czwartym kwartale, już osłabł. Niektórzy prawdopodobnie będą nadal ciąć koszty. Analitycy pozostają ostrożni co do roku, który prawdopodobnie będzie charakteryzował się utrzymującymi się wysokimi cenami, które zmuszą kupujących do większej selektywności. Prawdopodobnie będzie się także utrzymywać niepokój wokół gospodarki wobec wysiłków Rezerwy Federalnej co do tłumienia inflacji bez wprowadzenia gospodarki w recesję. Z opublikowanego raportu FactSet wynika, że analitycy z Wall Street spodziewają się, że zysk na akcję w czwartym kwartale wzrośnie o 1,3% w przypadku spółek wchodzących w skład indeksu S&P500. Oznaczałoby to drugi z rzędu kwartał wzrostu zysków. Jednak pod koniec września Wall Street uważała, że wzrost w czwartym kwartale będzie na poziomie około 8%, a oczekiwania analityków zwykle spadają w miarę napływania większej liczby wyników.

Ten sezon wyników może być impulsem do kupna akcji banków, które w 2023 r. radziły sobie dość słabo w związku z upadkiem kilku średnich banków. Początek roku już okazał się dobrym dla JP Morgan, którego akcje w piątek osiągnęły historyczne maksimum, jednak patrząc na cały amerykański sektor bankowy, pozostaje sporo przestrzeni do wzrostu. Koszyk akcji Banki USA ma szansę wspiąć się na poziomy sprzed marcowej wyprzedaży.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 08.01.2024.

Początek roku po myśli niedźwiedzi.

Początek roku przyniósł korektę na głównych parkietach Europy, jednak wcale nie przesądza to, że w tym miesiącu nie zobaczymy jeszcze próby wyjścia na wyższe poziomy. Wszystkie wiodące indeksy poza FTSE MIB (0,12%) zakończyły ostatnią sesję pod kreską, odnotowując stratę od 0,14% (DAX) do 43% (FTSE100).

Piątkowa sesja na Wall Street, po trzech sesja z rzędu zakończonych wyprzedażą spółek technologicznych, przyniosła niewielkie wzrosty. Dow Jones Industrial Average zyskał symboliczne 25 pkt., czyli 0,07%. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,18%. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,09%.

Giełdy w Azji pod presją.

Giełda w Japonii jest zamknięta z powodu święta. Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku spadły, pogłębiając zeszłotygodniową słabość. Chińskie giełdy pozostają pod presją ze względu na słabość sektora nieruchomości oraz w związku z utrzymaniem przez władze restrykcyjnej polityki wobec firm internetowych. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,50%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,26%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,17%), Szanghaj (-1,20%), Singapur (-0,05%), Sensex (0,46%) Indeks Asia Dow traci 0,66%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami szósta spadkowa sesja na GPW, która maluje korektę rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy. Nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, gdyż korekta jest czymś normalnym, a wręcz pożądanym dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można przypisać realizacji zysków rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie.

Od samego początku handlu przy Książęcej, WIG20 znajdował się pod kreską i do publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy schodził na coraz to niższe poziomy. Kluczowe dla piątkowego handlu wydarzenie, jakim były payrollsy, poprawiło nieco nastroje, co pozwoliło na dynamiczne wzrosty WIG20. Indeks zamknął się powyżej poziomu otwarcia, jednak i tak oznaczało to dzienną stratę. WIG20 na razie nie obronił okrągłego poziomu 2300 pkt. co może otworzyć drogę do 2200 pkt. Jak na razie sytuacja techniczna sprzyja podaży.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,1 mld zł. WIG stracił 0,30%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,33%. WIG20fut spadł o 0,30%, osiągając na zamknięciu wartość 2294 pkt. Inwestorzy sprzedawali również i średnie spółki. mWIG40 stracił 0,33%. sWIG80 zamknął się z symbolicznym zyskiem 0,01%.

Dziś pozostaje złoty stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,26.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.