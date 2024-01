Początek roku rozpoczął się niepomyślnie dla byków, jednak po dziewięciu tygodniach nieprzerwanych wzrostów, nie jest niczym niezwykłym zobaczyć korektę rynku, którą można przypisać realizacji zysków. Wzrost ten nastąpił w wyniku nadziei, że Rezerwa Federalna mogła pokonać wysoką inflację w sposób, który nie wywoła bolesnej recesji.

Wczoraj na wszystkich rynkach akcyjnych widać było przewagę niedźwiedzi. Jednak jest dużo za wcześnie by kreślić scenariusze spadkowe, bowiem jeszcze przed nami tzw. efekt stycznia.

Wczorajsze minutki z grudniowego posiedzenia FOMC pokazały, że wysoki poziom niepewności wymaga ostrożnego podejścia do polityki pieniężnej. Przedstawiciele Rezerwy Federalnej stwierdzili, że możliwa jest ewolucja gospodarki w sposób, który uzasadnia dalsze podwyżki stóp procentowych.

Wczorajsze JOLTSy pokazały, że amerykański rynek pracy schładza się, a ilość nowych miejsc pracy systematycznie maleje. Oczekuje się, że dzisiejszy raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, będący forpocztą jutrzejszych payrollsów, pokaże nieznaczny wzrost do 115 tys., jednak ADP jest często rozbieżny z oficjalnymi danymi.

Oczekiwania wobec wstępnych danych o inflacji we Francji i Niemczech sugerują, że w grudniu inflacja wzrosła. Również oczekuje się, że odczyty PMI dla sektora usług z poszczególnych gospodarek strefy euro wskażą na spadek aktywności.

Początek roku po myśli niedźwiedzi.

Początek roku przyniósł korektę na głównych parkietach Europy. Od samego startu notowań benchmarki zsuwały się na coraz to niższe poziomy. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję pod kreską odnotowując stratę od 0,51% (FTSE100) do 1,58% (CAC40) Indeks włoskiej giełdy spadł do najniższego poziomu od czterech tygodni.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 04.01.2024.

Na Wall Street druga sesja z rzędu zakończona wyprzedażą spółek technologicznych. Dow Jones Industrial Average stracił 285 pkt., czyli 0,76%. Indeks S&P 500 spadł o 0,80%. Nasdaq Composite zniżkował o 1,18% po spadku o 1,63% dzień wcześniej.

Giełdy w Azji z dominacją spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Wyjątkiem są Indie z silnym wzrostem napędzanym przez spółki z sektora nieruchomości. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,53%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,39%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,74%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,43%), Szanghaj (-0,68%), Singapur (-1,10%). Sensex (0,63%). Indeks Asia Dow traci 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami druga sesja roku na GPW, która zakończyła się korektą raju z ostatnich miesięcy, w ślad za spadkami na globalnych parkietach. Korekta jest czymś normalnym, a wręcz pożądanym dla uspokojenia emocji. Od samego początku handlu przy Książęcej, WIG20 skierował się na południe, a spadki w Europie również miały przełożenie na postawę inwestorów znad Wisły. Jednak ostatnie pół godziny, to pokaz determinacji byków, którzy wyciągnęli indeks, tym samym odrabiając większość strat z całego dnia. Co ciekawe, kontrakty na WIG20 zakończyły handel na plusie. WIG20 zamknął się w okolicach 2300 pkt. Jeśli ten poziom nie zostanie obroniony, otworzy się droga do 2200 pkt. Jak na razie sytuacja techniczna sprzyja podaży.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,2 mld zł. WIG stracił 0,51%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,36%. WIG20fut jako jedyny wzrósł o 0,09%, osiągając na zamknięciu wartość 2320 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki i małe spółki. mWIG40 stracił 1,22%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,0,17%.

Wsparcie na USDPLN zadziałało. Dziś złoty stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,00.



