W zeszłym roku królowała mantra „gotówka jest królem”, ale nadszedł czas go zdetronizować. Zwabieni 5-procentową stopą zwrotu inwestorzy zaczęli uciekać do funduszy rynku pieniężnego lokując w nich ponad 7 bilionów dolarów. Jednak perspektywy dla gotówki pogarszają się. Powszechnie oczekuje się, że Rezerwa Federalna obniży w tym roku swoją referencyjną stopę funduszy federalnych. Czas i skala pozostaje niewiadomą, ale nawet niewielkie obniżki stóp obniżyłyby rentowności. Wall Street z niecierpliwością oczekuje zalewu gotówki napływającej na rynki akcji i instrumentów o stałym dochodzie.

Nawet jeśli rentowność funduszy pieniężnych nie spadnie znacząco, zbyt długie trzymanie gotówki może wiązać się ze znacznymi kosztami alternatywnymi. Inwestorzy, którzy ominęli zeszłoroczny wzrost na giełdzie, stracili szansę na zwrot z S&P 500 na poziomie 26%. Obligacje również wyprzedziły gotówkę przynosząc średni zwrot w wysokości 5,5%. W oparciu o najnowszy wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich wynoszący 3,4%, podstawowa stopa zwrotu funduszu rynku pieniężnego wynosząca 5% spada do „rzeczywistej stopy zwrotu” wynoszącej 1,6%.

Wall Street i giełdy w Europie po przeciwnej stronie.

Po wtorkowej sesja na głównych europejskich parkietach, która zakończyła się sukcesem byków, gdy Germany 40 ponownie ustanowił historyczne maksimum, a Stoxx 600 wspiął na najwyższe poziomy od 23 lat, środa przyniosła cofnięcie. Inwestorzy na razie ignorują napływające słabe dane gospodarcze z Eurolandu. Można by wzruszyć ramionami i powiedzieć co z tego, skoro wciąż są chętni do kupowania akcji, jednak wkrótce mogą pojawić się sygnały o przerwie w pompowaniu rynków i powstanie głębsza korekta. Wszystkie wiodące parkiety straciły od 0,23% (Stoxx 600) do 1,15% (IBEX 35).

Zupełnie inna atmosfera panowała za oceanem. Podczas wczorajszej sesji na Wall Street, pojawiła się spora dawka optymizmu. Od początku notowań, S&P500 i Nasdaq 100 dynamicznym ruchem poprawiły rekordy wszechczasów i do końca sesji utrzymały zdobyte poziomy. Wydaje się, że dopóki takie programy jak reverse repo stosowane przez Fed będą dostarczać wolną gotówkę, indeksy wciąż mają szansę utrzymać się na bardzo wysokich poziomach. Królami parkietów były spółki z grupy “siedmiu wspaniałych”, a inwestorzy ani myślą pozbywać się ich akcji. Dow Jones Industrial Average zyskał 156 pkt., czyli 0,40%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,82%. Indeks otarł się o poziom 5000 pkt. i do jego pokonania zabrakło niespełna 1,5 punktu. Nasdaq Composite zyskał 0,95%. Russell 2000 wzrósł o 0,85%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Giełdy w Chinach rosną po tym, jak fundusz rządowy oznajmił, że zwiększy zakupy akcji, ale giełdy w Chinach przygotowują się na przerwę z okazji Nowego Roku. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 2,1%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,30%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,15%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,20%), Szanghaj (0,93%), Singapur (-0,34%), Sensex (-0,81%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,12%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 08.02.2024.

Podsumowanie sesji na GPW.

Począwszy od poniedziałkowej sesji na GPW, najkrócej można je opisać jako przepychankę pomiędzy popytem, a podażą. WIG20 po zielonym otwarciu, w kilkanaście minut handlu ustanowił dzienne maksimum. Do południa sentyment odwrócił się i indeks spadł nieznacznie pod kreskę. Jednak ostatnia faza handlu napędzana poprawą nastrojów na Wall Street sprzyjała kupującym, którzy wykorzystali okazję i rzutem na taśmę wyciągnęli benchmark w okolice maksimum.

Na wykresie dziennym pojawiła się świeca z dość długim, górnym cieniem, która może być zwiastunem realizacji sporych zysków z długich pozycji. Jednak kolejne świece są świecami inside bar i nie potwierdzają jej ważności. Zatem pozostaje spokojnie czekać, czy następne sesje pokażą, czy jest to tylko chwilowy przystanek przed wspinaczką na najwyższe poziomy od roku, czy należy spodziewać się głębszego cofnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld zł. WIG zyskał 0,41%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,65%. WIG20fut wzrósł o 0,68%, osiągając na zamknięciu wartość 2364 pkt. W obraz rynku nie wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,18%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,17%.

Złoty stabilizuje się na poziomach z początku tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,80.



