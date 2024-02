PayPal — spojrzenie na byłą firmę Elona Muska przed wynikami

Spółka PayPal została założona w 1998 r., a na giełdzie zadebiutowała w dniu 15 lutego 2002 r. PayPal Holdings, Inc. prowadzi platformę technologiczną, która umożliwia płatności cyfrowe w imieniu sprzedawców i konsumentów na całym świecie. Firma dostarcza rozwiązania płatnicze pod nazwami PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, PayPal Zettle, Hyperwallet, PayPal Honey i Paidy. Jej platforma płatnicza umożliwia konsumentom wysyłanie i otrzymywanie płatności na około 200 rynkach i w około 150 walutach, wypłacanie środków na konta bankowe w 56 walutach oraz utrzymywanie sald na kontach PayPal w 25 walutach. Firma ma siedzibę w San Jose w Kalifornii.

Podstawowe wskaźniki PayPal

Spółka ma P/E na poziomie 18,6x przy forward P/E równym 11,7x oraz kapitalizację rynkową powyżej 67 mld USD. EV do sprzedaży to 2,3x za ostatnie 12 miesięcy, a na kolejne 12 miesięcy wskaźnik ten wynosi 2,1x, bieżąca cena do wartości księgowej równa jest 3,4. Sprzedaż za cały 2023 r. szacowana jest na poziomie 29,62 mld USD i ma wzrosnąć do 32 mld w 2024 r. oraz do 34,78 mld w 2025 r., wynika z konsensusu rynkowego. Zysk na akcję za 2023 ma wynieść 4,98 USD i może rosnąć w kolejnych latach odpowiednio do 5,33 oraz 6,14 USD.

Prognozy dla PayPal na WallStreet

Na 45 analityków z Wall Street 23 z nich ocenia PayPal, jako spółkę, której nabycie akcji można rozważyć, a 22 uważa, że jeśli już ktoś je posiada, to może je trzymać dalej. Spółka nie ma żadnej rekomendacji "sprzedaj". Średni poziom docelowy dla ceny akcji PayPal to 75,91 USD, co może implikować 21% różnicy względem ceny na rynku z zamknięcia w piątek 2 lutego. Najwyższy poziom docelowy dla ceny akcji PayPal to 145 USD, a najniższy to 56 USD.

Publikacja wyników PayPal 7 lutego po sesji

Po sesji w dniu 7 lutego 2024 r. spółka opublikuje wyniki kwartalne. W nadchodzącym raporcie analitycy z Wall Street przewidują, że Paypal opublikuje kwartalny zysk w wysokości 1,36 USD na akcję, co odzwierciedla wzrost o 9,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Prognozuje się, że przychody wyniosą 7,88 mld USD, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku.

W ciągu ostatnich 30 dni konsensus szacunków EPS na kwartał został skorygowany w dół o 0,4% do obecnego poziomu. Świadczy to o tym, że w tym okresie analitycy dokonali ponownej oceny swoich początkowych prognoz.



