Silna gospodarka USA: jak daleko może zajść USD i czy wpłynie to na złoto?

Inflacja w celu dopiero w 2025 r. o ile ryzyka nie zmaterializują się

Inflacja ma powrócić do celów w większości krajów G20 do końca 2025 roku. Ogólna inflacja w gospodarkach G20 ma spaść z 6,6% w 2024 roku do 3,8% w 2025 roku