Dane z amerykańskiego rynku pracy, a szczególnie dynamiczny wzrost nowych miejsc pracy i dynamiki płac, sprzyjały umocnieniu dolara. Co prawda, wczoraj widzieliśmy realizacją zysków z długich pozycji na dolarze, ale kolejne jakiekolwiek dobre dane z amerykańskiej gospodarki będą sprzyjać dolarowi. Eurodolar spadł do poziomów z grudnia 2023 r.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.02.2024.

Oddalenie w bliżej nieokreśloną przyszłość cięć stóp procentowych przez Rezerwę Federalną spowodowało wzrost rentowności obligacji skarbowych. Rentowność 10-cio letnich papierów skarbowych wzrosła powyżej 4,10, a zaledwie w ubiegły czwartek wynosiła 3,815%. Rentowność dwulatek wzrosła do 4,4%. Jednak na rynku długu inwestorzy pozostają wyczuleni na wszelkie oznaki tego, że mogą nadejść wydarzenia grożące zawirowaniami na rynku akcji. Jak na razie płace rosną szybciej niż oczekiwali ekonomiści i niewiele jest oznak spowolnienia gospodarczego. To powinno sprzyjać zarówno amerykańskim indeksom jak i dolarowi.

Wall Street i giełdy w Europie w dobrej kondycji.

Wtorkowa sesja na głównych europejskich parkietach zakończyła się sukcesem byków. Inwestorzy nie patrząc na wciąż słabe dane gospodarcze napływające z gospodarek Eurolandu, nie przestają kupować akcji. PMI dla sektora budowlanego we Francji, Niemczech i całej strefy euro pokazały, że ten sektor gospodarki mocno kurczy się. Spadają inwestycje, zatrudnienie, zakupy materiałów budowlanych. Wskaźnik PMI HCOB Germany Construction PMI w styczniu spadł do 36,3, jednego z najniższych w historii w porównaniu z 37 w grudniu. Słabość w dalszym ciągu skupiała się na sektorze mieszkaniowym, który skurczył się w jednym z najszybszych w historii tempie, a prace nad projektami budynków komercyjnych spadły najbardziej od kwietnia 2020 r. Można by wzruszyć ramionami i powiedzieć co z tego, skoro wciąż są chętni do kupowania akcji. Germany 40 ponownie ustanowił historyczne maksimum, a Stoxx 600 wspiął. Wszystkie wiodące parkiety solidnie zyskały od 0,53% (FTSE MIB) do 0,90% (FTSE 100).

Wczorajsza sesja na Wall Street upłynęła upłynęła w spokojnej atmosferze. Dow Jones Industrial Average zyskał 141 pkt., czyli 0,37%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,23%. Nasdaq Composite zyskał 0,07%. Russell 2000 wzrósł o 0,85%.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują. Giełdy w Chinach rosną po tym, jak fundusz rządowy oznajmił, że zwiększy zakupy akcji. Indeks giełdy w Tokio traci 0,11%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,45%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,22%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,45%), Szanghaj (0,71%), Singapur (0,98%), Sensex (-0,19%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,36%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajszą, podobnie jak i poniedziałkową sesję na GPW najkrócej można ją opisać jako przepychankę pomiędzy popytem, a podażą. WIG20 po zielonym otwarciu, już po godzinie handlu spadł pod kreskę. Kolejny atak byków ponownie wyprowadził indeks na zielone terytorium i na dwie godziny przed końcowym gongiem osiągnął maksimum sesyjne. Ostatnia faza handlu to zjazd w okolice poprzedniego zamknięcia.

W grudniu WIG20 osiągnął 52-tygodniowe maksimum, poziom ten okazał się silnym oporem i drugą sesję z rzędu jest respektowany. Zarówno WIG jak i WIG20 zamknęły się w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań.

Na wykresie dziennym pojawiła się świeca z dość długim, górnym cieniem, która może być zwiastunem realizacji sporych zysków z długich pozycji. Kolejne sesje pokażą, czy jest to tylko chwilowy przystanek przed wspinaczką na najwyższe poziomy od roku, czy należy spodziewać się głębszego cofnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,25 mld zł. WIG zyskał 0,19%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,11%. WIG20fut wzrósł o 0,38%, osiągając na zamknięciu wartość 2348 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 zyskał 0,59%. Za niewielkimi wzrostami indeksów nie podążały maluchy. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,16%.

Tydzień rozpoczął się od osłabienia złotego.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.