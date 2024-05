Inwestorzy z radością przyjęli raport o inflacji i sprzedaży detalicznej, chociaż wskazał na spadek aktywności konsumentów. Spadek inflacji nastąpił po trzech miesiącach, podczas których była wyższa niż oczekiwano. Raport ten sprawił, że wszystkie trzy główne indeksy giełdowe w USA osiągnęły rekordowe maksima. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, które spadają wraz ze wzrostem ich cen, osiągnęła 4,323%.

Zarówno akcje, jak i obligacje zwyżkowały w maju, nabierając dynamiki po tym, jak dane o zatrudnieniu z początku tego miesiąca pokazały ochłodzenie na rynku pracy. Środowe dane o inflacji powinny także pozwolić urzędnikom Fed odetchnąć z ulgą, ponieważ sugerują, że ceny i aktywność gospodarcza nie ulegają ponownemu przyspieszeniu. Odrębny raport ze środy wykazał, że sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła, potwierdzając tę hipotezę. Sam środowy odczyt nie wystarczy, aby zmienić nastawienie Fed dotyczące tego, czy i kiedy rozpocząć obniżki stóp procentowych. Większość ekonomistów spodziewa się, że Fed obniży stopy procentowe w tym roku, ale są podzieleni co do tego, kiedy to nastąpi. Ponieważ prawdopodobnie potrzebne będą kolejne dwa raporty, aby wzmocnić pewność, że inflacja może powrócić do niższych poziomów, które utrzymywały się przed pandemią. Wielu spodziewa się, że Fed może nie być gotowy na obniżkę stóp procentowych przed wrześniem.

Dane te wpłynęły również na osłabienie dolara. CMC USD Index spadł do najniższego poziomu od miesiąca. Dolar osłabił się również do będącego pod presją jena. Do najwyższych poziomów od miesiąca wzrosły euro i brytyjski funt. Na słabnącym dolarze zyskało też złoto.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.05.2024.

Giełdy w Europie i w USA wystrzeliły po danych.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy miała dwa oblicza. Germany 40 do czasu publikacji danych z USA oscylował wokół poziomu 18000 pkt. Opublikowane o 14:30 odczyty inflacji spowodowały wystrzał indeksów. Wszystkie wiodące benchmarki zyskały od 0,17% (CAC40) do 1,10% (IBEX 35).

Podobnie było na Wall Street, gdzie kontrakty na amerykańskie indeksy najpierw snuły się w poszukiwaniu kierunku, by później po odczycie inflacji wystrzelić na północ. Nawet gorsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej nie zmąciły fali optymizmu. Dow Jones zyskał 350 pkt., czyli 0,88%. S&P500 wzrósł o 1,17%. Nasdaq Composite zyskał 1,40%.

Giełdy w Azji z impulsem do wzrostów.

Dzisiejsza sesja tygodnia w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w doskonałych nastrojach, w ślad za wzrostami w USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,63%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,79%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,59%), Szanghaj (0,48%), Singapur (0,79%), Sensex (-0,03%). Indeks Asia Dow w górę o 1,46%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja nad Wisłą dla WIG20 nie przyniosła rozstrzygnięcia co do kierunku. Dane z USA o inflacji CPI i sprzedaży detalicznej zostały przyjęte z optymizmem, jednak nasi gracze byli bardziej wstrzemięźliwi. WIG20 przez cały dzień utrzymywał się pod kreską i chociaż na finiszu zameldował się w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, wciąż nie wskazał kierunku na ostatnie dwie sesje tygodnia. Nieco więcej optymizmu i szansa odejścia na tegoroczne szczyty płynie z notowań kontraktów. Z punktu widzenia analizy technicznej, bykom po raz trzeci z rzędu udało się obronić lokalne wsparcie w okolicach 2520-2525 pkt. Ciągle można mieć nadzieję, że to strona popytowa przejmie kontrolę nad rynkiem, pod warunkiem, że nie nadejdzie moment realizacji zysków na głównych globalnych giełdach. Niedźwiedzie przynajmniej na razie będą starać się zepchnąć benchmark poniżej 2500 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów, 12 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadły akcje LPP i PZU, które odnotowały wzrost odpowiednio o 2,30% i 1,81%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się PGE i JSW, które zostały przecenione o 4,17% i 3,58%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,53 mld zł. WIG zyskał 0,34%. Indeks blue chipów spadł o 0,07%. WIG20fut zyskał 0,31%, osiągając na zamknięciu wartość 2570 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,16%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,25%.

Złoty z tendencją do umocnienia się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,96.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,35.

PLNJPY – para handlowana jest po 39 30.



