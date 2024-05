W miarę jak Kongres przygotowuje się do debaty nad przedłużeniem obniżek podatkowych, wprowadzonych w 2017 roku przez Trumpa, coraz bardziej widoczna staje się niezrównoważona sytuacja fiskalna USA. Według Biura Budżetu Kongresu, stosunek długu federalnego do wielkości gospodarki USA ma osiągnąć w następnych latach rekordowy poziom 116%, przekraczając poziomy notowane podczas II wojny światowej. Zdolność rynków do absorpcji nowej emisji obligacji skarbowych, niezbędnych do finansowania operacji rządowych USA, pozostaje kwestią otwartą. Ekonomiści z Wall Street argumentowali w poniedziałek, podczas panelu poświęconego sytuacji fiskalnej USA, zorganizowanego przez American Enterprise Institute, że kolejna recesja gospodarcza w USA, która mogłaby zwiększyć deficyty i dług bardziej niż przewidywano, mogłaby stać się katalizatorem kryzysu zadłużenia w USA, co wywołałoby fale szoku na globalnych rynkach finansowych.

Dotychczasowi nabywcy obligacji to kolejny potencjalny powód do zmartwień, ponieważ towarzystwa emerytalne i ubezpieczeniowe zaczęły kupować nowe emisje, przyciągane wysokimi stopami procentowymi. Nabywcy ci zastąpili zagraniczne rządy, takie jak Chiny, czy Japonia, które kupowały dużą część obligacji skarbowych w celu wzmocnienia dolara i wsparcia eksportu do USA.

Giełdy w Europie i w USA w wyczekiwaniu na dane gospodarcze.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy przebiegałą w spokojnej atmosferze i zakończyła się w mieszanych nastrojach. CAC40, Dax i FTSE 100 straciły od 0,12% do 0,22%. Najlepiej wypadły giełdy w Madrycie i Mediolanie, które zyskały 0,42% i 0,46%. Indeks Stoxx 600 zyskał symboliczne 0,02%.

Również bez określonego kierunku handlowano na Wall Street, gdzie inwestorzy wyczekują środowych danych o inflacji i sprzedaży detalicznej. Inwestorzy obawiają się wpadnięcia w “pułapkę inflacyjną”, gdy benchmarki odrobiły znaczną część kwietniowej korekty i zbliżyły się do rekordowych poziomów. Dow Jones stracił 81 pkt., czyli 0,21%. S&P500 spadł o 0,02%. Nasdaq Composite zyskał 0,29%.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku.

Dzisiejsza sesja tygodnia w regionie Azji i Pacyfiku przebiega prawie bez zmienności. Główne indeksy kręcą się wokół poziomu odniesienia, a inwestorzy są ostrożni przed danymi o inflacji w USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,17%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,39%. Południowokoreański KOSPI traci 04%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,13%), Szanghaj (-0,12%), Singapur (-0,06%), Sensex (0,11%). Indeks Asia Dow w górę o 0,14%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkową sesję nad Wisłą można najkrócej podsumować jako odreagowanie piątkowej wyprzedaży. Przez cały dzień niewiele się działo, a handel przebiegał w mizernej zmienności Po wysokim otwarciu do początku startu handlu na Wall Street, WIG20 snuł się nieznacznie nad kreskę i i dopiero ostatnie dwie godziny wyciągnęły benchmark w okolice maksimum dziennego zakresu wahań. Niemniej, z punktu widzenia analizy technicznej, bykom udało się obronić lokalne wsparcie w okolicach 2520-2525 pkt. Ciągle można mieć nadzieję, że to strona popytowa przejmie kontrolę nad rynkiem, pod warunkiem, że dane gospodarcze z USA nie rozczarują. Niedźwiedzie przynajmniej na razie będą starać się zepchnąć benchmarku poniżej 2500 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów 16 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadły akcje CD Projektu i Cyfrowego Polsatu, które odnotowały wzrost o ponad 6%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się mBank i Budimex, które zostały przecenione 0 0,97% i 0,88%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld zł. WIG zyskał 1,02%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,95%. WIG20fut zyskał 1,35%, osiągając na zamknięciu wartość 2550 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,28%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,2%.

Złoty pozostaje stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,37.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,30.



