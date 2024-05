Czy dolara czeka to samo, co miedź? Wskazówką może być pozycjonowanie

Miedź dziś ustanowiła nowy historyczny rekord, gdzie w zaledwie trzy miesiące wzrosła o ponad 30%. Jednak dzisiejszy ruch, na szczyt wszech czasów, był prawdopodobnie napędzany przez tzw. short squeeze. Jak podaje Bloomberg kontrakty terminowe na miedź w Nowym Jorku wzrosły aż o 5,5%, napędzane przez short squeeze, który spowodował, że najbardziej płynny kontrakt był sprzedawany z ogromną premią w stosunku do innych benchmarków rynkowych.

Ruch był specyficzny dla lipcowego kontraktu na Comex. Najwyższy poziom 5,026 USD za funt odpowiada 11 080 USD za tonę — ponad 1000 USD za tonę powyżej kontraktu referencyjnego na Londyńskiej Giełdzie Metali. Doprowadziło to również rynek Comex do bezprecedensowego backwardation, z lipcowym kontraktem notowanym aż o 29,25 centów za funt powyżej kontraktu wrześniowego.

Czy kurs dolara czekać może podobna historia?

W najnowszej ankiecie Bank of America, ankietującej zarządzających globalnymi funduszami, pojawiło się stwierdzenie, że pozycje długie na dolarze to jedna z najbardziej zatłoczonych transakcji. Oznacza to, że duża część uczestników rynku zakłada dalsze umocnienie USD. Jednak jeśli to się nie wydarzy, to takie pozycje mogą być szybko zamykane, a dolar może być sprzedawany.

Dalej niemal połowa ankietowanych stwierdziła, że dolar amerykański jest przewartościowany, zaś 10% respondentów uznała, że euro jest niedowartościowane. Z tej perspektywy jakiekolwiek informacje, które mogą w najbliższej przyszłości zaszkodzić USD, mogłyby spowodować ruch podobny do tego, który obserwowaliśmy na rynku miedzi.

Mowa wtedy o potencjalnym wzroście kursu EUR/USD nawet w stronę 1,1200, ponieważ wspomniane pozycjonowanie pod silnego dolara jest znaczące Zwrot w takim układzie mógłby być odpowiednio silny i trwały, stąd miedź może służyć tu za przykład, jak taki ewentualny ruch mógłby wyglądać.

Kluczowe rentowności obligacji USA

Dla USD kluczowe zdają się być rentowności obligacji USA, a tym samym gra pod ewentualne obniżki stóp procentowych. Jeśli napływające kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych zbliżałyby rynek do stwierdzenia, że koniec wakacji lub jesień to prawdopodobny czas na pierwsze cięcie, to ruch spadkowy rentowności mógłby przyspieszyć. Dziś kluczowe dane zostaną opublikowane o godzinie 14:30 i będą to dane o sprzedaży detalicznej oraz inflacji CPI.

