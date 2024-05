Kurs złotego skorzystał na danych z USA. Dziś kolejne publikacje zza oceanu

Kurs euro i kurs dolara zanurkowały wczoraj po danych ze Stanów Zjednoczonych, a złoty zdecydowanie zyskał na wartości. Kurs euro tym samym zbliżył się do dołka z pierwszej połowy kwietnia, będącego przy poziomie 4,25 PLN, a kurs dolara spadł do 3,91 PLN. W tym ostatnim przypadku trwa już czwarty tydzień z rzędu, gdy złoty się umacnia wobec USD, co jest najlepszą serią od listopada 2023 r.

Słabsza sprzedaż detaliczna i inflacja obniżyły rentowności w USA

Głównym powodem umocnienia złotego, a w zasadzie osłabienia USD na światowych rynkach, zdaje się być wczorajsza publikacja zza oceanu wskazująca na to, że tamtejszy konsument jest słabszy niż się wcześniej zdawało. Sprzedaż detaliczna miała wzrosnąć w kwietniu o 0,4% m/m, a okazało się, że nie wzrosła w ogóle. To od razu doprowadziło do przeszacowania w dół oczekiwań co do wzrostu amerykańskiego PKB, jak podał to oddział Fed w Atlancie z 4,2% do 3,8% za drugi kwartał. Dodatkowo miesięczna inflacja, która miała wzrosnąć o 0,4% wzrosła o 0,3%, co w połączeniu z brakiem wzrostu sprzedaży obniżyło rentowności obligacji.

Niższe rentowności, słabszy dolar i apetyt na ryzyko

Oprocentowanie 10-letnich obligacji USA spadło obecnie do najniższego poziomu od 5 kwietnia, zbliżając się do 4,3%. Zmniejszenie rentowności wynika również ze wzrostu oczekiwań na cięcie stóp procentowych przez Fed, ze względu na słabego konsumenta, co może mieć miejsce już we wrześniu. W rezultacie waluty, takie jak złoty, skorzystały na tym i mogą nadal korzystać, ponieważ w Polsce do cięcia stóp prawdopodobnie nam daleko. Tym samym różnica oprocentowania może być na korzyść PLN.

Złoty z dalszym umocnieniem?

Jeśli kolejne dane z USA będą zaskakiwać negatywnie lub jeśli inflacja odpuści, a ma na to szanse w maju, to złoty w relacji do USD może zmierzać nawet w stronę 3,80 PLN, czyli najniższych poziomów od września 2021 r. Z kolei kurs EUR/PLN może być bardziej stabilny i znajdować się w rejonie 4,20-4,25 PLN.

Kolejne dane z USA przed nami

Przed nami następne dane ze Stanów Zjednoczonych mogące istotnie wpływać na kurs dolara, rentowności obligacji i tym samym złotego. O godzinie 14:30 zostaną opublikowane tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które w ubiegłym tygodniu niespodziewanie wzrosły do 231 tys. Była to najwyższa wartość od sierpnia 2023 r., co osłabiło wtedy USD i obniżyło rentowności. Obecnie rynek oczekuje odczytu na poziomie 220 tys.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.