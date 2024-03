Uwaga inwestorów skupi się dziś na ostatecznych danych o wzroście gospodarczym w USA. Analitycy spodziewają się wzrostu PKB o 3,2% w porównaniu ze wzrostem o 4,9% w ubiegłym miesiącu. Poznamy też raport Uniwersytetu Michigan dotyczący nastrojów konsumentów.

W piątek jeszcze ważniejsze odczyty mogą wprowadzić podwyższoną zmienność. W nocy zostanie opublikowany pakiet danych z Japonii, ważny dla będącego pod presją jena: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z rejonu Tokio, a także wstępne dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. W Europie - Francja i Włochy pokażą wstępny odczyt inflacji konsumenckiej. Wisienką na torcie będą odczyty inflacji PCE z USA, głównej miary Fed oraz dane o dochodach i wydatkach amerykanów.

CMC USD Index od poniedziałku oscyluje wokół poziomu 1071,50 w pobliżu najwyższych poziomów od sześciu tygodni, po tym jak jastrzębie uwagi urzędnika Rezerwy Federalnej wsparły walutę. Gubernator Fed Christopher Waller powiedział w środę, że bank centralny może wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych w obliczu silnych danych o inflacji. Rynki widzą obecnie około 60% szans na czerwcową obniżkę stóp procentowych, w porównaniu z około 70% w zeszłym tygodniu. Dolar ogólnie umocnił się, ale istnieje ryzyko deprecjacji w stosunku do jena, ponieważ władze japońskie zasygnalizowały gotowość do ponownej interwencji na rynkach walutowych.

Dax codziennie bije rekordy. Byki z Wall Street nie dają za wygraną.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy ponownie zakończyła się w pokazem determinacji strony popytowej. Dax wzrósł o 0,5% bijąc rekord wszech czasów. Nad kreską finiszowały wszystkie wiodące benchmarki zyskując od 0,01% (FTSE 100) do 1,09% (IBEX 35).

Po trzech dniach umiarkowanych spadków, wczorajszy handel na Wall Street zakończył się solidnymi wzrostami. Dow Jones Industrial Average zyskał 478 pkt., czyli 1,22%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,86%. Nasdaq Composite zyskał 0,51%. W oczekiwaniu na dane, kontrakty na amerykańskie indeksy oscylują wokół wczorajszego zamknięcia w niewielkiej zmienności.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje, a inwestorzy czekają na ważne dane z USA. Indeks Nikkei 225 spada o 1,23%. Australijski S&P/ASX 200 wspiął się na historyczny szczyt zyskując 0,96,51%. Południowokoreański KOSPI traci 0,27%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,84%), Szanghaj (1,05%), Singapur (-0,5%), Sensex (1,08%). Indeks Asia Dow w dół o 0,15%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po dwudniowej przecenie na parkiecie przy Książęce, już wtorek przyniósł solidne odbicie, a wzrosty były utrzymane. Jednak widać już było, że przed długim świątecznym weekendem zmienność drastycznie spadła i prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie również spokojną. Atmosferę świąt najlepiej oddaje WIG20 FUT, który zakończył dzień na poziomie otwarcia Wszystkie najważniejsze indeksy zwyżkowały, co może napawać optymizmem. I chociaż zmienność była niewielka, zarówno WIG jak i WIG20 diniszowały w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań. Tym samym benchmark blue chipów przybliżył się do poziomu 2400 pkt., a to może być dobrą prognozą na test oporu na poziomie 2440 pkt. Najważniejszym zadaniem na przyszły tydzień dla byków to atak na opór na poziomie 2440 pkt., a to może otworzyć drogę na tegoroczne maksima.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się możliwy do osiągnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,15 mld zł. WIG zyskał 0,34%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,3%. WIG20fut zyskał 0,4%, osiągając na zamknięciu wartość 2389 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,47%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,29%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,95.



