Japonia czeka z interwencją walutową? Jen przez chwilę najsłabszy od 1990 r.

Kurs pary USD/JPY znalazł się dziś przez chwilę na najwyższym poziomie od 1990 r. naruszając szczyt z października 2022 r. Tym samym w pewnym momencie kurs USD/JPY wyniósł niemal 152 jeny za dolara.

Czy będzie interwencja na jenie?

Japoński jen osłabił się do 152 za dolara, spadając do najniższych poziomów od 1990 r., ponieważ mimo podwyżki stóp wydaje się, że inwestorzy postawili na to, że polityka pieniężna Banku Japonii pozostanie akomodacyjna przez jakiś czas. Członek zarządu BoJ, Naoki Tamura, powiedział, że ryzyko gwałtownego wzrostu inflacji i konieczności szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej przez bank centralny pozostaje niewielkie.

W ubiegłym tygodniu BoJ podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 17 lat i zakończył 8 lat ujemnych stóp procentowych, w decyzji, którą rynki uznały za dobrze zaplanowaną. W międzyczasie słabość jena wywołała nową werbalną interwencję ze strony władz.

Czołowy dyplomata walutowy Masato Kanda powiedział, że słabość waluty nie odzwierciedla fundamentów i określił ostatnie ruchy jako spekulacyjne. Osłabienie jena zmusiło ministra finansów Shunichi Suzuki do nasilenia ostrzeżeń przed interwencją na rynku.

Suzuki stwierdził w środę, że japońskie władze "podejmą najwyższe środki" w celu zapewnienia stabilności na rynku walutowym, podkreślając, że decyzja o konkretnych krokach polityki pieniężnej należy do Banku Japonii (BoJ). Podkreślił znaczenie koordynacji między japońskim rządem a BoJ w zakresie przyszłej polityki. Ponadto gubernator BoJ Kazuo Ueda stwierdził, że "jeśli sytuacja gwałtownie się pogorszy", BoJ nie wykluczy "podjęcia jakichkolwiek opcji".

Z czego może wynikać słabość jena?

Carry trade to strategia w ramach której pożycza się nisko oprocentowaną walutę i kupuje się za nią różnego rodzaju aktywa. Jest to forma taniej pożyczki i wykorzystania dużej różnicy w stopach procentowych. Np. amerykańscy inwestorzy mogą pożyczać jeny, następnie przewalutować je na wyżej oprocentowanego dolara dolara i kupić amerykańskie aktywa. Wszystko to trwa do momentu, gdy zarówno aktywa bazowe odnotowują wzrosty, jak np. akcje oraz inwestorzy zyskują na różnicy kursowej, czyli wzroście USD/JPY i różnicy stóp procentowych. Jakakolwiek zmiana tych parametrów może kończyć strategię carry trade, co może wywierać presję na rynkach bazowych oraz na kursie USD/JPY. Przykładem szybkiego zamykania carry trade były wydarzenia podczas wielkiego kryzysu finansowego, gdy japońska waluta gwałtownie zyskiwała na wartości.

__



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.