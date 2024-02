Koniec deflacji w Chinach jest bliski? Prawdopodobnie tak. Co to może oznaczać dla rynków?

Ceny konsumpcyjne w Chinach spadły o 0,8% rok do roku w styczniu 2024 r., co oznacza czwarty miesiąc spadków z rzędu, co było najdłuższą serią spadków od października 2009 roku. Dane okazały się gorsze od prognoz rynkowych zakładających spadek o 0,5%, wskazując na największy spadek od ponad 14 lat, przy czym ceny żywności spadły w rekordowym tempie (-5,9% w porównaniu z -3,7% w grudniu). W międzyczasie inflacja poza żywnością obniżyła się (0,4% wobec 0,5%), ponieważ spadek cen transportu przyspieszył (-2,4% wobec -2,2%), podczas gdy koszty odzieży (1,6% wobec 1,4%), mieszkań (0,3% wobec 0,3%), zdrowia (1,3% wobec 1,4%) i edukacji (1,3% wobec 1,8%) nadal rosły.

Bazowe ceny konsumpcyjne, które nie uwzględniają cen żywności i energii, wzrosły w styczniu o 0,4% r/r, co było najsłabszym wzrostem od czerwca ubiegłego roku, po wzroście o 0,6% w poprzednich trzech miesiącach. W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI wzrósł o 0,3%, wskazując drugi miesiąc wzrostu z rzędu i osiągając najwyższy poziom od sierpnia ubiegłego roku.

Efekt bazy i koniec pogłębiania deflacji w Chinach?

Jest to bardzo prawdopodobne, poniżej indeks cen w Chinach w ubiegłym roku odnotował swój szczyt, ponieważ ceny wzrosły w styczniu 2023 aż o 0,8% m/m. Tym samym powstał efekt bazy, który będzie prawdopodobnie najpierw wpływać na zmniejszanie się deflacji, aby następnie wejść w inflację, którą będziemy mogli prawdopodobnie obserwować już między marcem a czerwcem. Wtedy właśnie efekt bazy będzie oddziaływać najmocniej na liczenie inflacji rok do roku.

Reakcja rynku na dane o inflacji i oczekiwanie na dalsze wsparcie chińskich władz

Rentowność chińskich 10-letnich chińskich obligacji skarbowych spadła poniżej 2,45%, oscylując w pobliżu najniższych poziomów od ponad dwóch dekad. To z kolei wsparło oczekiwania na dalsze luzowanie polityki pieniężnej. Inwestorzy nadal oceniali również najnowsze działania polityczne Chin mające na celu stabilizację rynków finansowych, a Pekin mianował nowego szefa krajowego organu regulacyjnego ds. papierów wartościowych. Chińskie władze podjęły również kroki w celu ograniczenia krótkiej sprzedaży i nakazały funduszom państwowym zintensyfikowanie zakupów ETF. Na froncie polityki pieniężnej Ludowy Bank Chin obniżył stopę rezerw obowiązkowych banków o 50 punktów bazowych począwszy od lutego, co ma uwolnić około 1 biliona juanów długoterminowego kapitału dla gospodarki.

Powyższy obraz, wraz z zatrzymaniem deflacji r/r już w najbliższych dwóch miesiącach, ma szansę dać oddech relatywnie taniemu chińskiemu rynkowi, co w rezultacie może spowodować po pierwsze: redukcję krótkich pozycji, a po drugie napływ kapitału do relatywnie atrakcyjnego rynku przy jednoczesnych blokadach odpływu kapitału z Chin.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.