Rezerwa Federalna ma dziś podnieść stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego do najwyższego poziomu od 22 lat, gdzie większość inwestorów skupia się na tym, co będzie potrzebne, aby bank centralny nie przeprowadził kolejnej podwyżki w dalszej części roku.

Wzrost gospodarczy był prawdopodobnie zbyt silny w ostatnich miesiącach, aby prezes Fed Jerome Powell mógł zasygnalizować, że środowa podwyżka krótkoterminowej stopy referencyjnej Fed będzie ostatnią w bieżącym cyklu zacieśniania, pod co grają inwestorzy. Niedawne spowolnienie inflacji utrudnia zaplanowanie działań na kolejne posiedzenie i zmusza do czujnej obserwacji najnowszych danych.

W zeszłym miesiącu, Fed utrzymał stopy procentowe w przedziale od 5% do 5,25%, co było pierwszą przerwą po 10 kolejnych podwyżkach od marca 2022 r., kiedy to urzędnicy podnieśli je z okolic zera. Podwyżki stóp procentowych spowalniają gospodarkę, obniżając ceny aktywów i podnosząc koszty pożyczek.

Po decyzji banku centralnego usłyszymy przemówienie Powella, który następnie odpowie na pytania dziennikarzy.

Kontynuacja wzrostów na giełdach

Po chwilowym odpoczynku, inwestorzy ponownie przeszli do zakupów, gdzie parkiet w Londynie nadal przewodzi giełdom europejskim. FTSE100 wzrósł kolejny dzień z rzędu, tym razem o 0,17%. Pozostałe benchmarki odnotowały zmianę od -0,25% (IBEX35) do 0,13% (DAX40).

Za oceanem odbyła się pozytywna sesja, podczas której wzrosły wszystkie główne amerykańskie indeksy. Dow Jones zyskał 27 pkt., czyli 0,08%, S&P500 zakończył dzień zmianą o 0,28%, oddalając się od wsparcia na 4500 pkt i zbliżając się do kolejnego równego poziomu tj. 4600 pkt. Nasdaq Composite dodał do dorobku 0,61%, a Russell 2000 0,02%.

Uspokojenie na rynkach azjatyckich.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.07.2023.

Rynki w azjatyckie odnotowały w środę stonowaną sesję, kiedy inwestorzy przygotowują się do decyzji w sprawie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, oraz piątkowych odczytów CPI z Japonii, gdzie wynik powyżej oczekiwań mógłby wywołać kolejny wzrostowy impuls.

Japońskie akcje wykazują ostrożność, ponieważ inwestorzy mają mieszane uczucia co do obecnej polityki BoJ. Gubernator BoJ Kazuo Ueda powtarza, że potrzeba więcej bodźców, aby utrzymać inflację na stałym poziomie powyżej 2%.

Giełda w Tokio spada o 0,04%, australijski S&P/ASX 200 wzrósł o 0,07%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,85%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,51%), Szanghaj (-0,34%) Singapur (0,79%), Sensex (0,69%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,08%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po krótkiej korekcie na parkiecie przy Książęcej, byki ponownie przejęły kontrolę i przeszły do zakupów akcji. Wczoraj, od samego początku sesji, widzieliśmy stabilny ruch na północ, gdzie start giełd w USA nie był w stanie przechylić szali na korzyść niedźwiedzi.

Zanegowanie formacji gwiazdy wieczornej z początku tygodnia, na kontraktach terminowych na WIG20, może być zapowiedzią ruchu w stronę 2200 pkt., pod warunkiem utrzymania powyżej poziomu 2130 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 872 mln zł. WIG zyskał 0,31%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,37%. Średnie i małe spółki zakończyły dzień po przeciwnych stronach. mWIG40 zyskał 0,32%, a sWIG80 oddał 0,18%.

Złoty pozostaje stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,09.



