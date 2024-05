W czwartek indeks Dow Jones Industrial Average po raz pierwszy przekroczył granicę 40 000 w niemal idealnych warunkach inwestycyjnych, charakteryzujących się stabilnymi zyskami przedsiębiorstw, niskim bezrobociem i spadającą inflacją. Prawie wszystko idzie w górę – rosną akcje technologiczne, bitcoin i inne kryptowaluty, a nawet złoto, metale szlachetne i przemysłowe. Inwestorzy niechętni do ryzyka również mają do dyspozycji mnóstwo opcji, w tym certyfikaty depozytowe oferujące stopę zwrotu na poziomie około 5% oraz rosnące obligacje śmieciowe i inne inwestycje o stałym dochodzie.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17.05.2024.

Ogólne środowisko inwestycyjne, z wieloma rozsądnymi wyborami, rzadko było tak atrakcyjne od 24 lat. Chociaż wielu Amerykanów negatywnie ocenia całą gospodarkę, częściowo ze względu na utrzymujące się wysokie ceny, są oni bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o akcje. Wzrost Dow Jones do 40 000 i gwałtowny wzrost innych indeksów nastąpił w dwóch etapach. W zeszłym roku rynki ożywiły się w oczekiwaniu, że spadająca inflacja umożliwi Rezerwie Federalnej obniżkę stóp procentowych Teraz obserwujemy podekscytowanie w związku z solidnymi zyskami i postępami w sztucznej inteligencji. Szybkie tworzenie i analizowanie ogromnych zbiorów danych mogłoby zaowocować szeregiem innowacji od koordynowania pracy ekip budowlanych i zwiększania wydajności produkcji po kształcenie młodych ludzi i opracowywanie nowych leków – twierdzą optymiści. Nawet dawni sceptycy skłaniają się ku giełdom. Jedynie martwić może to, że wszyscy wchodzą w ten rok w zbyt dobrych humorach.

Obecnie rynek jest w lepszej sytuacji niż w latach 90. XX w., kiedy bezrobocie było niskie, a entuzjazm związany z Internetem napędzał szał technologiczny. Wtedy hossa zakończyła się powrotem niedźwiedzi i rozpętało się piekło. Jedno z potencjalnych zagrożeń płynie z Biura Budżetowego Kongresu. Oczekuje się, że w nadchodzącej dekadzie rząd USA zapłaci dodatkowe 1,1 biliona dolarów odsetek. Zadłużenie i wydatki rządu są zdecydowanie zbyt wysokie, co powoduje wzrost rentowności obligacji skarbowych i potencjalnie szkodzi gospodarce. Coraz więcej inwestorów jest nastawionych na wzrosty, co stanowi kolejną, obawę. Optymizm wydaje się być dobry dla rynku, ale analitycy zwykle niepokoją się, gdy większość inwestorów jest zbyt optymistyczna, ponieważ sugeruje to, że pozostało niewiele niedźwiedzi, którzy mogą zacząć kupować.

Giełdy w Europie i w USA wystrzeliły po danych.

Po szalonych wzrostach, wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy wyglądała tak, jakby część inwestorów przystąpiła do realizacji zysków. Jedynie FTSE MIB zyskał 0,12%. Reszta wiodących benchmarków straciła od 0,08% (FTSE 100) do 0,69% (Dax).

Na Wall Street w końcówce sesji pojawili się chętni do sprzedawania akcji. Dow Jones zyskał 38 pkt., czyli 010%. S&P500 spadł o 0,21%. Nasdaq Composite stracił 0,26%.

Giełdy w Azji z przewagą spadków.

Dzisiejsza sesja tygodnia w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w realizacji zysków z ostatnich dni, w ślad za niewielką przeceną na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,37%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,723%. Południowokoreański KOSPI traci 0,96%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,29%), Szanghaj (-0,26%), Singapur (0,79%), Sensex (0,06%) Indeks Asia Dow w dół o 0,24%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja nad Wisłą miała dwa oblicza. Po wysokim otwarciu WIG20 skierował się na północ, co w efekcie wywindowało indeks na 52–tygodniowe maksimum. Po południu doszło do realizacji zysków i nawet na krótką chwilę benchmark znalazł się pod kreską, jednak ostatnie dwie godziny przyniósł powrót kupujących i ostatecznie WIG20 utrzymał się na plusie. Z punktu widzenia analizy technicznej, bykom przez trzy sesje z rzędu udało się obronić lokalne wsparcie w okolicach 2520-2525 pkt. Ciągle wygląda na to, że to strona popytowa ma kontrolę nad rynkiem. Niedźwiedzie przynajmniej na razie będą starać się zepchnąć benchmark poniżej 2500 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów, 9 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadły akcje Dino, które odnotowały wzrost o 3,20%. Ponad 2% wzrosły PZU, KGHM i Pepco. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się banki. Pekao, Alior i mBank które zostały przecenione odpowiednio o 2,58%, 1,89% i 1,46%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld zł. WIG zyskał 0,33%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,29%. WIG20fut zyskał 0,31%, osiągając na zamknięciu wartość 2578 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,30%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,54%.

Złoty z tendencją do umocnienia się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,33.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.