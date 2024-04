Inflacyjne strachy wracają. Złoto i ropa zdecydowanie drożeją

Na rynkach finansowych zaczyna ponownie pojawiać się temat inflacji ze względu na to, że gwałtownie drożeją surowce, a w tym przede wszystkim ropa naftowa. Jest to także odzwierciedlone w 10-letnich rynkowych oczekiwaniach inflacyjnych, które wczoraj w USA wzrosły do poziomu 2,36%, co jest najwyższym poziomem od listopada 2023 r.

Wpływ na obligacje. Krzywa terminowa próbuje się ponownie odwrócić

Wzrost oczekiwań na wyższą inflację w dłuższym terminie mogło doprowadzić do szybkiego wzrostu rentowności obligacji USA na długim końcu. Oprocentowanie 10-latek wzrosło wczoraj do 4,40%, czyli do najwyższego poziomu od listopada 2023 r. Przy czym rentowności 2-letnich obligacji nieznacznie wzrosły, nie przebijając ostatnich szczytów. W rezultacie różnica między oprocentowaniem na dłuższym i krótszym końcu spadła do 0,338%. Na długi koniec zatem może oddziaływać rynek surowców oraz perspektywy jednak wciąż solidnego wzrostu gospodarczego, a na krótki koniec może oddziaływać chęć cięcia stóp procentowych przez Fed.

Loretta Mester uspokoiła wczorajszą nerwowość rynków

Prezes Banku Rezerw Federalnych w Cleveland Loretta Mester powiedziała we wtorek, że nadal spodziewa się obniżek stóp procentowych w tym roku, "jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami". Wykluczyła jednak możliwość jakichkolwiek obniżek stóp procentowych podczas zbliżającego się majowego posiedzenia.

"Nadal uważam, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuacja spadkowej trajektorii inflacji do 2% w czasie. Jednak muszę zobaczyć więcej danych, aby zwiększyć moje zaufanie" - powiedziała w przemówieniu dla Cleveland Association for Business Economics. "Nie spodziewam się, że będę miała wystarczającą ilość informacji do czasu następnego posiedzenia FOMC, aby podjąć taką decyzję".

Co więcej, Mester podkreśliła znaczenie dodatkowych odczytów inflacji w zapewnieniu wglądu w to, czy niektóre punkty danych, które przekroczyły oczekiwania w tym roku, były tymczasowymi anomaliami, czy też wskazywały na spowolnienie postępu inflacji.

Złoto, ropa, srebro zyskują na popularności

Złoto na rynku spot osiągnęło niemal poziom 2300 USD, co oznacza wzrost o około 10% od początku roku. Ropa naftowa (WTI) z kolei podrożała od początku roku o 17%, a srebro zdrożało o około 10%. W rezultacie cena srebra znalazła się na najwyższym poziomie od marca 2022 r., ropa jest najdroższa od listopada 2023 r., a złoto bije historyczne rekordy.

Z jednej strony wzrost cen surowców można tłumaczyć ożywieniem w przemyśle, co widzimy po wskaźnikach PMI, zwłaszcza z Chin, a z drugiej strony może być to naturalny element cyklu przejścia z rynku akcji właśnie do rynku surowców oraz oczekiwań na spadek realnych stóp procentowych (różnicy między stopą nominalną banku centralnego a inflacją).

Niemniej jednak obecnie wydaje się, że nie widać na horyzoncie czynników, które mogą tendencję surowcową odwrócić, a ich przełożenie na inflację może mieć znaczenie w drugiej połowie roku, a cykl mógł dopiero się rozpocząć.

