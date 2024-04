Tydzień zapowiada się pracowicie dla uczestników rynków. Szczególna uwaga skupi się na rynku pracy USA. Inwestorzy rozważają komentarze prezesa Fed Jerome'a Powella, który w piątek powiedział, że nie widzi żadnych niespodzianek po publikacji wskaźnika inflacji PCE, ulubionego wskaźnika banku centralnego, ale też nie potrzeby szybkich obniżek stóp procentowych.

Tło jest takie, że nadchodzą obniżki stóp procentowych, a gospodarka unika popadnięcia w recesję. I chociaż taka konfiguracja jest dobra dla akcji, różne towary również odnotowały korzystną reakcję. Na korzyść handlu towarami przemawia także słaba ekspozycja inwestorów profesjonalnych. Jako klasa aktywów, surowce pozostają mocno w tyle, a ceny w indeksie towarowym S&P GSCI spadają od połowy 2022 r. Stosunek cen towarów do cen akcji jest bliski historycznych minimów, co w przeszłości powodowało odwrócenie na korzyść towarów. Portfele graczy instytucjonalnych są najbardziej niedoważone w stosunku do surowców w porównaniu z obligacjami od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 02.04.2024.

Dziś poznamy odczyty PMI dla przemysłu dla gospodarek strefy euro, wstępne dane o inflacji w Niemczech. Oczekiwania co do JOLTS-ów wskazują na kolejny spadek wakatów. W środę tradycyjnie ADP przedstawi raport dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Raport ten niestety często jest rozbieżny z rządowymi danymi. Po południu dane ISM dla sektora usług. Oczekuje się, że odczyt wyniesie 52,6, tyle ile w poprzednim miesiącu. W czwartek czekają nas odczyty PMI dla sektora usług w gospodarkach eurolandu. W piątek uwaga inwestorów skupi się na sprzedaży detalicznej w strefie euro. Jednak największą zmienność można oczekiwać podczas payrollsów.

CMC USD Index od poniedziałku oscyluje wokół poziomu 1071,50 wokół w pobliżu najwyższych poziomów od sześciu tygodni, po tym jak jastrzębie uwagi urzędnika Rezerwy Federalnej wsparły walutę. Gubernator Fed Christopher Waller powiedział w środę, że bank centralny może wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych w obliczu silnych danych o inflacji. Rynki widzą obecnie około 60% szans na czerwcową obniżkę stóp procentowych, w porównaniu z około 70% w zeszłym tygodniu. Dolar ogólnie umocnił się, ale istnieje ryzyko deprecjacji w stosunku do jena, ponieważ władze japońskie zasygnalizowały gotowość do ponownej interwencji na rynkach walutowych.

Marzec pod dyktando giełdowych byków.

Tak jak można było się spodziewać, ostatnia sesja miesiąca na głównych parkietach Europy upłynęła w sielankowej atmosferze przy zdecydowanie zmniejszonej aktywności inwestorów. Dax wzrósł o 0,08% bijąc rekord wszech czasów. Najlepiej wypadł FTSE 100 z zyskiem 0,26%. Pod kreską zamknęły się giełdy w Mediolanie i Madrycie tracąc odpowiednio 0,03% i 0,33%.

Po świetnym marcu pierwsza sesja na Wall Street zakończyła się w mieszanych nastrojach. Dow Jones Industrial Average stracił 240 pkt., czyli 0,6%. Indeks S&P500 spadł o 0,2%. Nasdaq Composite zyskał 0,11%. Dziś kontrakty na amerykańskie indeksy umiarkowanie spadają.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskująw obliczu kolejnych oznak świadczących o tym, że ożywienie gospodarcze w Chinach nabrało tempa w pierwszych miesiącach roku. Hang Seng wzrósł po powrocie traderów z wakacji, a Xiaomi wzrosło o ponad 12% po swoim debiucie EV. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,1%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,14%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,13%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,27%), Szanghaj (-0,22%), Singapur (0,3%), Sensex (-0,26%). Indeks Asia Dow w górę o 0,76%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Ostatnia sesja przed świąteczną przerwą, to mocny akcent byczo nastawionych graczy, a nasz parkiet był najmocniejszym parkietem w Europie. Już wtorkowa sesja pokazała reakcję popytu po spadku WIG20 w okolice wsparcia na poziomie 2300 pkt. i w trzy dni popyt wyciągnął indeks 100 pkt. wyżej, tym samym zbliżył się do ważnego lokalnego oporu. Wszystkie najważniejsze indeksy zwyżkowały, co może napawać optymizmem. Zarówno o WIG jak i WIG20 od samego startu notowań wystrzeliły na północ osiągając na trzy godziny przed końcem handlu najwyższe wartości dnia. Do końca notowań to byki kontrolowały rynek, a oba indeksy finiszowały w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań. Tym samym benchmark blue chipów dotarł do poziomu 2440 pkt., a to może być dobrą prognozą na kolejne dni. Najważniejszym zadaniem na ten tydzień dla byków jest atak na lokalny opór na poziomie 2440 pkt., co może otworzyć drogę na tegoroczne maksima.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się możliwy do osiągnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,57 mld zł. WIG zyskał 1,45%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,72%. WIG20fut zyskał 1,72%, osiągając na zamknięciu wartość 2430 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,81%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,70%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,42.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.