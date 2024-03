Giełdy czekają na odczyt CPI z USA. Wyzwanie dla rynków oraz Fed

Dzisiejsza sesja będzie prawdopodobnie przebiegać pod znakiem oczekiwania na dane ze Stanów Zjednoczonych w postaci publikacji inflacji CPI za luty. Miesiąc temu dane te zasiały ziarno niepewności co do tego, czy inflację uda się w Stanach Zjednoczonych zatrzymać i dopiero odczyty PCE pozwoliły złapać oddech, a wyższy odczyt CPI został zbagatelizowany.

Konsensus odczytu inflacji CPI w USA

Mediana oczekiwań ankietowanych ekonomistów odnośnie do odczytu CPI w USA za luty wskazuje na odczyt na poziomie 3,1% r/r, czyli bez zmian w relacji do stycznia oraz 3,7% dla inflacji bazowej, co oznaczałoby spadek z 3,9% miesiąc wcześniej. Ze znanych instytucji finansowych Goldman Sachs spodziewa się publikacji na poziomie 3,7% dla bazowej oraz 3,2% dla CPI. Z kolei JP Morgan idzie wraz z medianą. Natomiast największym pesymistą co do danych inflacyjnych jest UBS, który oczekuje publikacji na poziomie 3,8% dla bazowej i 3,2% dla CPI.

Zmienność podczas dzisiejszych danych

Na rynku amerykańskim, w związku także ze zbliżającym się posiedzeniem Fed (20 marca), może panować dziś podwyższona zmienność. Od piątku możemy obserwować bardziej nerwowe nastroje na Wall Street, gdzie mocniej w dół szarpnęły akcje Nvidia, a w poniedziałek Meta, co chwilowo sprowadziło kontrakty na S&P 500 w stronę 5160 pkt. Natomiast do obserwacji na dziś wydaje się, że kluczowe mogą być poziomy 5160 oraz 5115 pkt., gdyby dane pokazały wyższą inflację od oczekiwań, a z kolei 5230 czy 5257 pkt. na kontrakcie na SPX mogą być kluczowe dla danych wskazujących na inflację niższą.

Relatywna słabość WIG20

Polski rynek akcji z kolei wydaje się słabszy od amerykańskiego, a skala spadku od szczytu z 23 lutego do 8 marca na kontrakcie na WIG20 wyniosła niemal 8%. Z punktu widzenia aktualnej sytuacji na wykresie, niewykluczone, że kontrakty będą mogły zmierzać w stronę 2420 pkt. przy scenariuszu optymistycznym. Optymizm zostałby złamany, gdyby FW20 pokonały okolice 2345 pkt., co mogłoby otwierać drogę nawet w stronę 2300 pkt.

Godzina publikacji danych

Należy pamiętać, że w USA obowiązuje już czas letni, a więc wszystko dzieje się o godzinę wcześniej niż zazwyczaj. Sesja startuje o godzinie 14:30, a dane dotyczące inflacji CPI zostaną opublikowane o godzinie 13:30 czasu polskiego.



