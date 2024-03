Dzień Trzech Wiedźm zwykle powodują podwyższoną zmienność na akcjach i indeksach. Transakcje opcjami po raz pierwszy od 2021 r. przekroczą wartość akcji. Wraz z kontraktami terminowymi, dziś w USA wygasną opcje powiązane z akcjami, funduszami notowanymi na giełdzie i indeksami akcji o wartości ponad 5 bilionów. Opcje indeksowe o wartości nominalnej 3,2 biliona dolarów wygasają w momencie otwarcia sesji, przy czym zdecydowana większość będzie powiązana z indeksem S&P 500. Po zamknięciu sesji wygasną opcje o wartości 1,9 biliona dolarów, głównie powiązane z pojedynczymi akcjami i funduszami.

Tesla i Boeing to w tym roku najgorszej radzące sobie firmy z indeksu S&P 500. Akcje Tesli spadły w tym roku o około 31%, podczas gdy akcje Boeinga spadły o około 30%. Analitycy obniżyli szacunki zysków Boeinga i Tesli. W przypadku producenta pojazdów elektrycznych analitycy obniżyli szacunki zysków na lata 2024 i 2025 odpowiednio o 21% i 25%. Od końca grudnia oczekiwania co do zysków Boeinga za 2024 rok spadły o około 26%. Spadek zysków Boeinga związany jest z większą kontrolą regulacyjną i niższą produkcją po powtarzających się problemach z jakością. Tesla nie ma problemów z jakością produkcji. Wprowadzając na rynek starzejącą się gamę produktów stoi w obliczu spowolnienia wzrostu popytu na pojazdy elektryczne w obliczu większej konkurencji. Najlepiej sprzedający się model Y został wprowadzony na rynek w 2020 roku. W przypadku Boeinga ziarno obecnych problemów zostało zasiane w 2011 roku, kiedy firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek modelu 737 MAX, zmodyfikowanego modelu 737 będącego odpowiedzią na rosnący sukces rodziny odrzutowców Airbus A320neo. Konsultanci i analitycy lotnictwa wciąż dyskutują, czy Boeing powinien był zaprojektować zupełnie nowy samolot, czy też wprowadzić kolejną modyfikację samolotu będącego w służbie od ponad 55 lat. Za te decyzje, akcjonariusze mogą zapłacić w tym roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.03.2024.

Dane z USA zepsuły dobre nastroje na globalnych giełdach.

Zyski z początku sesji na głównych parkietach Europy zostały utracone po niższych niż oczekiwano danych o sprzedaży detalicznej i wyższym od odczekiań odczycie inflacji producenckiej. Jedynie CAC 40 utrzymał się na powierzchni z zyskiem 0,29%. Pozostałe wiodące benchmarki zamieniły zieleń na czerwień tracąc od 0,11 (Dax) do 0,66% (IBEX 35).

Podobnie zareagowali na dane gracze z Wall Street, jednak w ostatniej fazie handlu udało się odrobić część strat. Dow Jones Industrial Average stracił 137 pkt., czyli 0,35%. Indeks S&P500 spadł o 0,29%. Nasdaq Composite stracił 0,30%.

W Azji dominacja spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Na giełdzie w Hong Kongu widoczna jest korekta po dynamicznych wzrostach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,38%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,56%. Południowokoreański KOSPI spada o 1,68%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2%), Szanghaj (0,08%), Singapur (-0,24%), Sensex (-0,71%). Indeks Asia Dow spada o 0,4%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Podczas wczorajszej sesji na parkiecie przy Książęcej powiało nudą, a ograniczoną zmienność można przypisać albo chwili odpoczynku po dynamicznym początku tygodnia, albo wyczekiwaniem na wygaśnięcie marcowej serii kontraktów. Po neutralnym otwarciu, do końca notowań WIG20 oscylował wokół poziomu odniesienia. Zarówno WIG jak i WIG20 zakończyły dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Dziś władzę nad GPW przejmą we władanie wiedźmy, a zatem będzie się można spodziewać podwyższonej aktywności inwestorów.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 wcześniej odbił od wsparcia w okolicach 2310 pkt. Tym samym utworzyła się korekta pędząca, a formacja młota, która pojawiła się w piątek została w poniedziałek potwierdzona. Pomimo wczorajszego cofnięcia, wciąż w grze pozostaje podejście WIG20 w stronę 2450 - 2480 pkt. Jednak korekta pędząca jest pewnym zagrożeniem. Jeśli nie zostanie wybity ostatni szczyt, na wykresie może pojawić się formacja głowy z ramionami, a to z kolei oznaczać będzie zejście poniżej 2300 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,66 mld zł. WIG zyskał 0,17%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,17%. WIG20fut nie zmienił wartości, osiągając na zamknięciu wartość 2411 pkt. Również indeksy średnich i małych spółek niewiele się zmieniły. mWIG40 spadł o 0,03%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,28%.

Złoty wciąż pozostaje mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4 46.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.