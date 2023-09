Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych wzrosła wczoraj do najwyższego poziomu od prawie 16 lat, w miarę jak kolejne dowody na odporność amerykańskiej gospodarki wzmocniły przypuszczenia, że Rezerwa Federalna utrzyma restrykcyjne koszty pożyczek przez dłuższy okres. Inflacja producentów w Stanach Zjednoczonych w sierpniu znacznie przekroczyła oczekiwania, co spotęgowało gorętszy niż oczekiwano raport o CPI, który zatarł wrażenie dezinflacji z poprzedniego miesiąca. Ponadto silna sprzedaż detaliczna podkreśliła zdolność konsumentów do przystosowania się, a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych utrzymywała się na poziomie bliskim minimów z wielu miesięcy, co pogłębia napięcia na rynku pracy. W rezultacie rynki finansowe wykazały szeroki konsensus co do tego, że Rezerwa Federalna nie ogłosi w tym miesiącu końca cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej, ponieważ dane wzmocniły argument jastrzębi z FOMC i wywarły presję na skarbowe papiery wartościowe na rynku wtórnym.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 19.09.2023.

Europejskie giełdy w ruchu bocznym.

To siódmy tydzień, gdzie główne europejskie indeksy utknęły w ruchu bocznym. Z jednej strony, inwestorów niepokoi fakt, że od wybuchu pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje planu ratunkowego. Z drugiej strony, te niepokoje nie odnajdują jeszcze jednoznacznego odzwierciedlenia w wycenie niemieckiego indeksu giełdowego. Sesje są bardzo zmienne, raz spadkowe, raz wzrostowe. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnymi spadkami, a Dax ma wyraźny problem z oporem w okolicach 16000 pkt. Wszystkie wiodące indeksy straciły o 0,76% (FTSE100) do 1,39% (CAC40).

W USA widac wyraźna oczekiwanie na jutrzejszy komunikat płynący z Fed. Wszystkie benchmarki zakończyły dzień na poziomie piątkowego zamknięcia. Dow Jones Industrial Average zyskał 6 punktów, czyli 0,02%. S&P wzrósł o 0,07%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,1%.

W Azji zdecydowana przewaga czerwieni.

To nie jest udany dzień dla graczy z Japonii, którzy powrócili po dniu wolnym z okazji święta Dnia Szacunku dla Ludzi Starszych. Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku kontynuują wczorajsze spadki. Indeks giełdy w Tokio traci 1,01%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 0,47%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,55%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,02%), Szanghaj (0,02%) Singapur (-0,48%), Sensex (-0,36%). Indeks Asia Dow spada o 0,54%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkowa sesja nad Wisłą, po naturalnej pierwszej godzinie handlu, zakończyła się zjazdem po równi pochyłej. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły notowania w bezpośredniej bliskości dziennych minimów. Przez całą sesję stroną dominującą była podaż wspierana przez słabe nastroje w Europie. Kontrakty na WIG20 jak na razie nie mają pary by przebić się przez pułap 2000 pkt. Do tego silny dolar nie sprzyja bykom. Czy to zapowiedź powrotu wyprzedaży na naszym parkiecie?

Obrót na szerokim rynku wyniósł 787 mln zł. WIG stracił 1,38%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,58%. WIG20fut spadł o 1,73% osiągając na zamknięciu wartość 1983 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,04%. sWIG80 zamknął się 0,68% niżej.

Kurs złotego stabilizuje się na najwyższych poziomach od kwietnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,38.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,64.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,34.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,84.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,00



