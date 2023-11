Dziś gorący dzień na Wall Street! Wyniki opublikuj Nvidia. Akcje ustanowiły rekord wszech czasów

AkcjeNvidia osiągnęły najwyższy poziom w historii. Akcje spółki zyskały 24% w listopadzie, co jest najlepszym miesiącem od czasu publikacji raportu o zyskach w maju. Nvidia zyskała 245% w 2023 r., podnosząc swoją wartość rynkową powyżej 1,2 bln USD.

Wysokie oczekiwania przed wynikami Nvidia, Nasdaq 100 blisko rekordu

Przed publikacją wyników finansowych spółki Nvidia, które mają miejsce 21 listopada 2023 r., oczekiwania na rynku zdają się wysokie, ponieważ są oparte na imponującej historii firmy w przekraczaniu prognoz analityków. W ciągu ostatnich 20 kwartałów finansowych, Nvidia przewyższała oczekiwania aż w 19 z nich​​.

Nvidia odniosła sukcesy w zakresie sztucznej inteligencji, zwłaszcza po wprowadzeniu ChatGPT przez OpenAI, co przyczyniło się do wzrostu popularności handlu akcjami związanego z AI. W tym roku cena akcji Nvidii potroiła się, co miało znaczący wpływ na wzrost indeksu S&P 500 o 18%​​.

Oczekiwania analityków z Wall Street przed wynikami Nvidia

Analitycy przewidują, że przychody Nvidii za ostatni kwartał wyniosą 16,2 miliarda dolarów, a zyski 7,2 miliarda dolarów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z przychodami 5,9 miliarda dolarów i zyskami 880 milionów dolarów w tym samym okresie rok wcześniej​​.

Inwestorzy mają nadzieję, że szybki wzrost Nvidii utrzyma się przez wiele lat, a nowe dane ekonomiczne coraz bardziej przekonują ich, że podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w celu zwalczania inflacji nie doprowadzą do recesji gospodarczej, a gospodarka USA osiągnie tzw. „miękkie lądowanie”​​.

Ponadto po spółce Nvidia wraz z Amazon, oczekuje się, że będą miały one największy wkład do wzrostu zysków indeksu S&P 500 w trzecim kwartale. Dane pokazują, że wyłączając te dwie firmy, wzrost zysków firm z indeksu S&P 500 wyniósłby tylko 1,5% zamiast obecnych 4,1%​​.

Zysk Nvidii to koszt innych spółek, czy i kiedy się on zwróci?

Większość analityków pozostaje optymistycznie nastawiona do Nvidii. Spośród 52 analityków badających Nvidię, 49 ocenia akcje jako „kup”, a pozostałych trzech jako „trzymaj”. Średnia prognozowana cena akcji wynosi 655,60 dolarów, co jest o około 33% wyższe niż obecna cena akcji​​. Jednak wysokie oczekiwania rynku wobec Nvidii również wywołują obawy wśród niektórych inwestorów, sugerując, że długoterminowa tolerancja na błędy firmy może być znacznie ograniczona​​. Należy również pamiętać, że zysk Nvidii, to koszt innych firmy, tworzących swoje produkty, a tu wciąż jest wielki znak zapytania, czy się on zwróci i jak szybko.

Wyniki spółki Nvidia po sesji w USA.

